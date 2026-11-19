Koah'ta erken tanı yaşam kalitesini koruyor

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sabri Serhan Olcay, Dünya KOAH Günü kapsamında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili uyarılarda bulundu. Olcay, hastalığın genellikle hava yollarında kalıcı daralma ve nefes alıp vermede güçlük şeklinde ilerlediğini belirterek, erken tanının önemine vurgu yaptı.

Belirtiler ve riskler:

Olcay, KOAH'ın en sık görülen belirtilerinin efor sırasında artan nefes darlığı, uzun süreli öksürük ve balgam çıkarma olduğunu söyledi. Bu bulguların yaşlılığa veya sigaraya bağlanıp görmezden gelinmesinin tanıyı geciktirebileceğini, bu nedenle semptomların ciddiye alınması gerektiğini aktardı.

Sigara kullanımının KOAH için en önemli risk faktörü olduğunun altını çizen Olcay, ayrıca pasif içicilik, hava kirliliği, mesleki toz ve duman maruziyeti ile odun ve kömür gibi yakıtların dumanının solunmasının risk artırıcı etkenler olduğunu ifade etti.

Tanı, tedavi ve korunma:

KOAH tanısının hekim değerlendirmesi ve solunum fonksiyon testi (spirometri) ile konulduğunu belirten Olcay, tanının ardından uygulanan tedavi ve izlem yaklaşımlarını anlattı. Sigaranın bırakılmasının, uygun ilaç tedavilerinin ve pulmoner rehabilitasyonun belirtileri kontrol altına almada ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada etkili olduğunu vurguladı.

Akciğer sağlığını korumak için tütün ve dumandan uzak durulması, düzenli fiziksel aktivitenin sürdürülmesi, hekim önerisiyle aşıların yaptırılması ve ilaçların doğru teknikle düzenli kullanılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca düzenli hekim kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Olcay, belirtiler yaşayan kişilerin gecikmeden Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne başvurmalarını önerdi ve erken tanı, doğru tedavi ve düzenli takibin yaşam kalitesinin korunmasında kilit rol oynadığını yineledi.

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SABRİ SERHAN OLCAY