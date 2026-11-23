Ara tatil sona erdi:

Aydın’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin bitmesiyle kent genelindeki resmi ve özel okullarda bir haftalık ara sonlandı ve yeniden eğitim-öğretim başladı.

Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler sınıflarına gelirken, öğretmenler de ders programlarına kaldıkları yerden devam etti. Okullarda toplamda 188 bin 343 öğrenci eğitimine yeniden başlarken, görev yapan öğretmen sayısı 15 bin 750 olarak kaydedildi.

Okullarda günlük düzen ve gözlemler:

Ara tatil sonrasında okullarda sabah yoğunluğu ve sınıflarda yerleşim gözlemlendi; öğretmenler dersleri planlandığı şekilde sürdürdü ve öğrenciler yüz yüze eğitime döndü. Eğitim faaliyetleri, okul yönetimleri ve öğretmenlerin koordinasyonuyla kesintisiz devam ediyor.

Yarıyıl tatili takvimi:

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Veliler ve eğitim kurumları, ara tatil sonrası dönemde öğrencilerin tempoya yeniden alışması için planlı bir geçiş süreci izliyor. Okullar, takvim doğrultusunda eğitim-öğretim hedeflerine yönelmiş durumda.

AYDIN'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK ARA TATİLİNİN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE 188 BİN 343 ÖĞRENCİ YENİDEN OKULLARINA DÖNDÜ.