Aydın'da aralıklı sağanak üç gün daha etkili olacak

Aydın'da üç günlük yağış uyarısı

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Bölge genelinde yağışın yer yer gök gürültülü olması tahmin ediliyor.

gün gün hava tahmini:

Bugün: parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yarın: parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Çarşamba: parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe ve Cuma: bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

sıcaklık beklentisi:

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 21 ila 24 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verileri, özellikle yarınki kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.

AYDIN’DA YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK