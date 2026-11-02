Dolar 49,9671 +0,07%
Euro 55,9098 +0,34%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.300,93 +0,60%
EUR/USD 1,1186 +0,18%
Brent Petrol 110,02 -3,01%
--°

Aydın'da aralıklı sağanak üç gün daha etkili olacak

Aydın'da aralıklarla süren sağanak yağışların önümüzdeki üç gün devam edeceği; yarın kuvvetli sağanak ve sıcaklıkların 21-24 derece civarında olacağı bildirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 08:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da aralıklı sağanak üç gün daha etkili olacak

Aydın'da üç günlük yağış uyarısı

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Bölge genelinde yağışın yer yer gök gürültülü olması tahmin ediliyor.

gün gün hava tahmini:

Bugün: parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yarın: parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Çarşamba: parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe ve Cuma: bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

sıcaklık beklentisi:

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 21 ila 24 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verileri, özellikle yarınki kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.

AYDIN’DA YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK

AYDIN’DA YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aladağlar eteklerinde sis ve güneşin buluştuğu sonbahar manzarası
images

Erzincan'da yaylalardan dönüş başladı: göçerlerin yaklaşık 4-5 aylık mesaisi son...
images

Başkale travertenleri sonbaharda sessiz renk şöleni sergiliyor
images

Asi nehir kıyıları yeniden düzenleniyor; Ata Köprüsü tarihî kimliğiyle korunacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ borsasında yeni döneme genç ve şeffaf bir vizyon

Nilüfer'e 2 bin m2'lik squash merkezi: Türkiye'nin en büyüğü faaliyete geçti

Divan şiirinde kadının sesi: nesneden özneye bir bakış

Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı