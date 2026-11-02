Malatya'da boş araziden fırlayan tilkinin yol macerası araç kamerasında

Görüntüler:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuzey Çevreyolu üzerindeki Kaynarca Mahallesi mevkiinde bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, boş araziden yola çıkan bir tilkinin hızla yolun karşısına geçtiği görülüyor.

Kaydedilen videoda tilkinin aniden çalılıktan veya boş araziden çıkarak, araçların geçtiği sırada karşı şeride doğru kısa sürede ulaştığı net şekilde izleniyor.

Sürücülerin tepkisi:

Yoldan geçen sürücüler, aniden önlerine çıkan tilki karşısında şaşkınlık yaşadı ve görüntülerde bu beklenmedik karşılaşmanın yol üzerindeki akışı nasıl etkilediği dikkat çekiyor.

Görüntü, kent içinde ve yakın çevresinde karşılaşılabilecek vahşi yaşam ve trafik etkileşimlerine dair somut bir örnek sunuyor; kayıtta olayın oluş şekli ve tilkinin geçiş hızı öne çıkıyor.

MALATYA'DA BOŞ ARAZİDEN ÇIKARAK YOLUN KARŞISINA HIZLA GEÇEN TİLKİ BİR ARACIN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.