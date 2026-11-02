Yaylalardan sofraya: konargöçer ailelerin yıl boyu emeği

yayla yaşamı ve üretim

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla konargöçer hayatı seçen aileler, yılın büyük bölümünü yaylalarda geçirerek gündelik ihtiyaçlarını hayvancılıkla karşılıyor. İlkbaharda başlayan göç, kilometrelerce yol kat edilmesini, yaylada çadır kurulmasını ve mevsim boyunca sürdürülmesi gereken yoğun bir emeği beraberinde getiriyor.

göç süreci ve barınma:

İlkbahar ve yaz aylarında yaylalarda kalan aileler, küçükbaş sürülerini otlatarak geçim sağlıyor. Kurulan çadırlar ve geçici barınma çözümleri, hem aile fertlerinin hem de hayvanların temel ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. Ulaşım ve barınma sorunları, değişen hava koşullarıyla birleşince yaşamı daha da zorlaştırıyor.

süt ürünleri ve ekonomik katkı:

Yaylalarda elde edilen üretim, ailenin beslenmesinde ve bütçesinde belirleyici rol oynuyor. Aileler, hayvanların sütünden süt, peynir, tereyağı, yoğurt gibi geleneksel ürünler üretiyor; bunların bir kısmı ev tüketimine ayrılırken kalan ürünler satılarak aile gelirine katkı sağlıyor. Bu üretim, küçük ölçekli de olsa bölgesel hayvancılık sektörüne destek veriyor.

güvenlik ve dayanışma:

Yayla yaşamı yalnızca çevresel zorluklarla sınırlı değil; sürüler, doğal yaşamın bir parçası olan kurt, ayı, yılan gibi tehlikelere karşı da korunmak zorunda. Ömer Faruk Küçükkaya, yaylada koyun sürüsü olduğunu belirterek, "Çok cefa çekiyoruz ama ekmeğimiz için mecburuz. Rahat, kolay bir ekmek yok. Burada kurt, ayı, yılan var. Köpeklerimiz hem bizi hem sürülerimizi koruyor. Yaylada hayvanların bakımı gece ve gündüz sürüyor." dedi.

kadınların rolü ve günlük rutin:

Göçer ailelerin yaşamında kadınlar ağır sorumluluklar üstleniyor. Günün erken saatlerinde başlayan mesailer, çocuk bakımı, sağım işleri, peynir ve yemek yapımı ile günlük ev işlerini kapsıyor. Aile fertleriyle ve hayvanlarla ilgilendiklerini söyleyen kadınlar, "Sabah 05.30'da kalkıyoruz, gün boyu işlerimiz sürüyor. Çok zor ama geçimimizi sağlamak için mecburen bu işi yapıyoruz." ifadeleriyle rutinlerini özetliyor.

Konargöçerlerin yayla hayatı, zorluklara rağmen süregelen bir üretim ve kültür pratiği olarak hem aile ekonomisine hem de yerel hayvancılık zincirine katkı veriyor. Hem fiziki hem sosyal dayanıklılık gerektiren bu yaşam biçimi, geleneklerin sürdürülmesiyle birlikte modern zorluklarla başa çıkma çabalarını da barındırıyor.

YAYLALARDA ZORLU YAŞAM, SOFRALARA UZANAN EMEK