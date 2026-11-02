Tuzun beklenenin ötesinde etkisi: karaciğerde iltihap ve fibrozis riski

Vücudun sıvı dengesini korumak için gerekli bir mineral olan tuz, gereğinden fazla alındığında yalnızca tansiyon ve böbrek sağlığını değil, araştırmalara göre karaciğeri de olumsuz etkileyebiliyor. Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, aşırı tuz tüketiminin kronik hastalıklarda oynadığı role dikkat çekiyor ve günlük tuz alınmasının azaltılmasının önemini vurguluyor.

tuz, sodyum ve kardiyovasküler riskler:

Tuzun temel bileşeni olan sodyum, vücutta sıvı tutulmasına ve kan basıncının yükselmesine yol açabiliyor. Bu mekanizma, yüksek tansiyon aracılığıyla kalp krizi, inme ve diğer kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor. Dr. Hasan Hacıosman, beslenmede farkında olmadan alınan tuzun azaltılmasının kronik hastalıklardan korunmada önemli bir adım olduğuna işaret ederek, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)nün yetişkinler için günlük tuz önerisini 5 gramın altında tuttuğunu hatırlatıyor.

böbrek sağlığına etkisi:

Böbrekler, fazla sodyumun atılmasında ve su-elektrolit dengesinin korunmasında merkezi rol oynar. Dr. Hasan Hacıosman konuyla ilgili olarak yüksek tuz tüketiminin kan basıncını yükselterek böbrekler üzerindeki yükü artırabileceğini belirtiyor. Bu durum zaman içinde böbrek fonksiyonlarının kötüleşmesine katkıda bulunabilir; bu yüzden özellikle kronik böbrek hastalığı olan bireylerin tuz alımını hekim gözetiminde düzenlemeleri gerekiyor. Tuz kısıtlamasının düzeyi ise hastanın mevcut durumuna göre kişiselleştirilmelidir.

normal kiloda karaciğer hastalığı riski ve deneysel bulgular:

Yağlı karaciğer genellikle fazla kilo ve metabolik sorunlarla ilişkilendirilse de, normal vücut ağırlığına sahip kişilerde de karaciğer hastalığı gelişebiliyor. Eylül 2026'da yayımlanan deneysel çalışmada, Duke-NUS Tıp Fakültesi ve University College London iş birliğiyle obez olmayan farelerde yüksek tuzlu diyetin karaciğer metabolizmasını değiştirip iltihaplanma ve fibrozis süreçlerini tetiklediği rapor edildi. Çalışmada karaciğerde yağ birikimi görece düşük olmasına rağmen belirgin iltihaplanma ve doku sertleşmesi (fibrozis) gözlendi. Bu bulgular, normal kilodaki kişilerde karaciğer hasarının farklı mekanizmalarla ortaya çıkabileceğine işaret ediyor; ancak mevcut çalışma hayvan modeliyle sınırlı olduğu için insanlarda aynı sonucun kesin olduğunu söylemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

gizli tuz kaynakları ve azaltma önerileri:

Tuz tüketimini sınırlandırmak isteyenlerin sadece sofraya ekledikleri tuza odaklanmaları yeterli değil. Ekmek, peynir, zeytin, turşu, şarküteri ürünleri, hazır çorbalar, paketli atıştırmalıklar ve soslar gibi işlenmiş gıdalar günlük tuz alımını artırabiliyor. Dr. Hasan Hacıosman, günlük tuz alımını azaltmak için şu uygulamaları öneriyor: yemek hazırlarken tuzu kademeli azaltmak, yemek masasında tuzluk bulundurmamak, yemeğin tadına bakmadan tuz eklememek, paketli ürünlerde sodyum değerlerini karşılaştırmak ve hazır ürün tüketimini sınırlamak. Ayrıca yemeklere limon, sarımsak ve çeşitli baharatlar ekleyerek lezzet sağlanabileceğini belirtiyor.

Farklı tuz çeşitlerinin (kaya tuzu, deniz tuzu, Himalaya tuzu) temel bileşeninin yine sodyum klorür olduğunu hatırlatan Hacıosman, bu tür değişikliklerin aşırı sodyumun yol açtığı riskleri ortadan kaldırmadığını vurguluyor. Potasyum içeren düşük sodyumlu tuz alternatiflerinin bazı kişiler için seçenek olabileceğini ancak böbrek hastalığı bulunanlar ve potasyumu yükseltebilen ilaç kullananların bu ürünleri hekim önerisi olmadan kullanmamaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca iyotlu tuz kullanımının iyot alımının desteklenmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

bütüncül koruma yaklaşımı:

Dr. Hasan Hacıosman, kronik hastalıklardan korunmada tek bir besine odaklanmak yerine genel yaşam tarzının değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı vücut ağırlığının korunması, sigaradan kaçınma ve kan basıncı, kan şekeri ile kolesterol takibi gibi önlemler tuz tüketiminin azaltılmasını tamamlayan temel unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca kronik hastalığı olan kişilerin ilaçlarını önerildiği şekilde kullanmaları ve düzenli hekim kontrollerini aksatmaması önem taşıyor.

Özetle, tuz tüketimini azaltmak hem kalp-damar ve böbrek sağlığını korumada hem de son dönemde gündeme gelen karaciğer üzerindeki olası etkileri sınırlamada önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ancak özellikle karaciğerle ilgili yeni verilerin insanlardaki etkisini netleştirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç bulunuyor.

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN HACIOSMAN