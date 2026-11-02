Çatıdan doğan güç: TSK spor gücü Türkiye'yi dünya arenasında temsil ediyor

Askerî köklerden uluslararası arenaya

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde Muhafız Gücü olarak kuruldu. Kuruluşun ilk amacı askerî personelin fiziksel yetkinliğini artırmak ve gençleri savunmaya hazırlamak olsa da zaman içinde yapılanma sporcu yetiştirme, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil etme görevini de üstlendi.

2014 yılında farklı spor güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle bugünkü yapı oluşturuldu. Bu yapı içinde yer alan sporcular hem TSK'yı hem de Türkiye'yi yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda temsil ederek elde ettikleri derecelerle Türk sporuna katkı sağlıyor.

seçim ve hazırlık süreçleri:

Komutanlık bünyesinde sporcu seçimi için öncelikli kaynak, Milli Savunma Üniversitesi harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler. Öğrenciler hazırlık sınıfından itibaren yetenek tespitinden geçiriliyor ve uygun branşlara yönlendiriliyor. Beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde hem üniversiteler arası hem TSK içi hem de federasyon müsabakalarına katılım sağlanıyor.

TSK içinde tüm birliklerde yetenekli sporcuları belirlemek amacıyla seçmeler ve şampiyonalar düzenleniyor. Bu süreçte dereceye giren sporcularla yıl boyunca kamplar organize ediliyor ve hedef müsabakalara yönelik yoğun bir hazırlık sürdürülüyor. Hazırlıkların sonucu olarak başarılı sporcular ordular arası müsabakalarda ülkeyi, federasyon elemelerini geçmeleri durumunda ise milli takımları temsil ediyor.

branş bazlı başarılar ve olimpiyat hedefleri:

Atıcılık alanında görev yapan Üsteğmen Sertaç Yıldırım, 2018'de Kara Harp Okulunda başladığı atıcılık kariyerinde ulusal ve uluslararası çok sayıda madalya kazandıklarını belirtiyor. 2025'te Almanya ve İsveç'teki Avrupa kupalarında tabanca takımı bronz madalya alırken, 2026'da İsviçre'de düzenlenen CISM Bölgesel Avrupa Şampiyonasında Erkek Tabanca Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Aynı yıl Hırvatistan'daki Avrupa Ateşli Silahlar Tüm Dallar Şampiyonasında milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ile 25 metre Düet Tabanca Takım kategorisinde bronz madalya kazanıldı. Takımın uzun vadeli hedefleri arasında 2027 Dünya Askerî Oyunları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları yer alıyor.

Koşarak hedef bulma branşında Piyade Astsubay Üstçavuş Koray Şahin, 2017'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda başladığı sporu tutkuyla sürdürdüğünü; 2022'de ilk kez milli takım forması giydiğini ve 2024-25 sezonunu Türkiye ikincisi olarak tamamladığını aktarıyor. Şahin'in performansı TSK'yı uluslararası sahnede temsil etmede önemli katkı sağlıyor.

Binicilik alanında Üsteğmen Eren Evrim Arslan'ın aktardığına göre takım, 1979'dan sonra 2025'te Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tekrar aldı. Ayrıca atlı dayanıklılık için kurulan bir ekip, Hollanda'da düzenlenen ve 8 ülke ile 20 takımın yer aldığı Askerî Binicilik Performans Müsabakasında dünya birincisi oldu. Bu başarılar binicilik takımını 2028 Olimpiyatları için bir proje haline getirdi ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

TSK Spor Gücü Komutanlığı güncel yapısıyla 22 farklı spor branşında faaliyet gösteriyor ve uluslararası askerî sporların çatı örgütü CISM'e 1946'dan beri üyelik bağları üzerinden düzenlenen müsabakalarda ülkeyi temsil etmeye devam ediyor. Komutanlığın hem askerî hazırlık amacı hem de sporcu gelişimine katkı sağlama hedefi, Türk sporunun çeşitlenmesine ve başarı grafiğinin yükselmesine hizmet ediyor.

Genel amaç, Türk Silahlı Kuvvetlerini en iyi şekilde temsil etmek ve ulusal spor havuzuna nitelikli sporcular kazandırmak. Bu çerçevede yapılan planlı seçim, kamplar ve uluslararası tecrübe, TSK Spor Gücü'nün Türkiye'yi dünya sahnesinde güçlü şekilde temsil etme hedefini destekliyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR (TSK) SPOR GÜCÜ KOMUTANLIĞI BİNİCİLİK TAKIMI