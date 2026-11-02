Didim'de sürdürülebilir avcılık için hamsi kotası denetimi

Didim'de denetimlerin odağı: hamsi kotası

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2026-2027 su ürünleri av sezonu çerçevesinde uygulanan Hamsi Kota Uygulaması kapsamındaki denetimler devam ediyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla sahada kontroller gerçekleştiriyor.

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Yetkililer, denetimlerde kotaya uyumun gözetildiğini ve avcılığın çevresel dengeler göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü belirtiyor. Kontroller, yerel kaynakların korunması ve uzun vadeli stok yönetimi hedefleri doğrultusunda planlanıyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2026-2027 su ürünleri av sezonu için Hamsi Kota Uygulaması kapsamında denetimlerimiz devam ediyor" denildi. Açıklamada kurallara uyumun önemine vurgu yapılarak, sürdürülebilirliğin sağlanması için uygulamaların titizlikle takip edildiği ifade edildi.

DİDİM’DE HAMSİ KOTA UYGULAMASI