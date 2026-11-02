Dolar 49,9642 +0,07%
Euro 56,0159 +0,53%
Bist 10.729,04 -0,28%
Altın Gram 6.266,99 +0,06%
EUR/USD 1,1206 +0,36%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Çermik'in yükseklerinde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde amatör dronla görüntülenen koruma altındaki dağ keçileri, bölgenin zengin yaban hayatını gösterdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'in yükseklerinde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Çermik'te nesli tehlikedeki dağ keçileri görüldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri amatör bir dron kullanıcısı tarafından görüntülendi. Görüntülerde keçilerin yiyecek aramak üzere meraya çıktıkları ve doğal yaşam içinde hareket ettikleri görüldü.

bölgedeki yaban hayatı ve ilgi:

Çermik, hayvan popülasyonu çeşitliliği açısından birçok türü barındıran bir alan olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yöreye yaban hayvanı meraklıları ve fotoğraf tutkunları sık sık geliyor; dron görüntüleri de bölgedeki canlılığı gözler önüne serdi.

kaçak avcılığa yönelik yaptırımlar:

Nesli koruma altındaki yaban keçilerini kaçak avlama bedeli her bir keçi için 940 bin lira olarak belirtiliyor. Uygulanan idari cezalarla bu rakam 981 bin lirayı bulabiliyor. Ayrıca kaçak yolla avcılık yapanlara, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatılıyor; mahkeme kararına göre para cezası ve hapis cezası da uygulanabiliyor.

Görüntüler, bölgedeki koruma çalışmalarına ve yaban hayatının sürdürülebilirliğine dikkat çekmesi açısından önem taşıyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİ AKPINAR MAHALLESİ&#039;NDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN DAĞ...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİ AKPINAR MAHALLESİ'NDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palandöken zirvesinde sıcaklıklar eksiye indi: ülkenin en soğuk noktası kayıtlar...
images

Manisa'da 17 ilçeyi kapsayan asfalt seferberliği Alaşehir'de Sümer Oral Caddesi'...
images

Kadıpınarı tabiat parkı’na sakinlere hitap eden kapsamlı yenileme
images

Vatandaşların asfalt nöbeti: Eskişehir'de çukurları kendi elleriyle kapatıyorlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

Midyat Devlet Hastanesi'nden çocuklara akülü araba ile moral desteği

Haydi tenise kulüpte pilot uygulaması Antalya'da başladı

Ekimde Bolu'da kapsamlı operasyon: bin 52 şüpheli gözaltına alındı, 82 tutuklama

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı