Çermik'in yükseklerinde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Çermik'te nesli tehlikedeki dağ keçileri görüldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri amatör bir dron kullanıcısı tarafından görüntülendi. Görüntülerde keçilerin yiyecek aramak üzere meraya çıktıkları ve doğal yaşam içinde hareket ettikleri görüldü.

bölgedeki yaban hayatı ve ilgi:

Çermik, hayvan popülasyonu çeşitliliği açısından birçok türü barındıran bir alan olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yöreye yaban hayvanı meraklıları ve fotoğraf tutkunları sık sık geliyor; dron görüntüleri de bölgedeki canlılığı gözler önüne serdi.

kaçak avcılığa yönelik yaptırımlar:

Nesli koruma altındaki yaban keçilerini kaçak avlama bedeli her bir keçi için 940 bin lira olarak belirtiliyor. Uygulanan idari cezalarla bu rakam 981 bin lirayı bulabiliyor. Ayrıca kaçak yolla avcılık yapanlara, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatılıyor; mahkeme kararına göre para cezası ve hapis cezası da uygulanabiliyor.

Görüntüler, bölgedeki koruma çalışmalarına ve yaban hayatının sürdürülebilirliğine dikkat çekmesi açısından önem taşıyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİ AKPINAR MAHALLESİ'NDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ.