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Aydın'da Çember-149 operasyonunda 47 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da Çember-149 kapsamında, 81 unsur ve 235 personelle yürütülen iki günlük eş zamanlı çalışmada toplam 47 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın'da Çember-149 operasyonunda 47 aranan şahıs yakalandı

Çember-149 operasyonu:

Edinilen bilgiye göre Aydın’da jandarma ekiplerince yürütülen Çember-149 operasyonunda 81 unsur ve 235 personel görev aldı. Eş zamanlı yapılan, iki günlük çalışmada toplam 47 aranan şahıs yakalandı.

Yakalananların ceza dağılımı:

Yakalanan şahısların kesinleşmiş hapis cezası sürelerine göre dağılımı şöyle: 15 kişi 0-2 yıl, 12 kişi 2-5 yıl, 8 kişi 5-10 yıl ve 2 kişi 10-20 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Suç türlerine göre dağılım:

İncelemede, yakalananların suç nitelikleri şu şekilde kaydedildi: 7 kişi hırsızlık, 7 kişi uyuşturucu, 4 kişi yaralama, 4 kişi mala zarar verme, 2 kişi yağma ve 1 kişi dolandırıcılık suçundan aranıyordu. Ayrıca 12 kişi çeşitli suçlardan, 10 kişi ise ifadeye yönelik arama kapsamında yakalandı.

Jandarma ekiplerinin eş zamanlı ve koordineli çalışmasıyla yürütülen Çember-149 operasyonunun ayrıntıları, edinilen bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşıldı.

AYDIN&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEMBER-149 OPERASYONU KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 47 ŞAHIS...

AYDIN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEMBER-149 OPERASYONU KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 47 ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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