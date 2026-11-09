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Metro alt geçidinde silahlı saldırı: sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis

7 Mayıs 2025'te Adana'da metro alt geçidinde eski eşi Neriman Onur'u tabancayla öldüren Mehmet Ali Nayki'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis verildi

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:13

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Metro alt geçidinde silahlı saldırı: sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda, eski eşi Neriman Onur (54) metro alt geçidinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay sırasında bölgede bulunan oğul Caner Nayki ile baba Mehmet Ali Nayki (59) arasında tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.

Haberde yer alan iddialara göre, kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki, yaklaşık 6 ay önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Neriman Onur'u iş çıkışında almak üzere geldiği noktada bekledi. Annesini almaya gelen Caner Nayki ile baba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren Onur, bu sırada Nayki tarafından yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla başından vuruldu.

Olay sonrası müdahale ve deliller:

Yaşanan arbede sırasında merdivenlerden düşerek yaralanan Mehmet Ali Nayki ile oğlu Caner Nayki, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Neriman Onur'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabancaya el koydu.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği'nde ifade veren Caner Nayki, annesini korumaya çalıştığını belirterek, "Annemi korumak için metro istasyonundaydım. Her sabah götürüp, akşam da eve getiriyordum. Annemi koruyamadım" şeklinde ifade verdi.

Yargılama ve ceza:

Mahkemede görülen davada, sanık Mehmet Ali Nayki'ye eski eşini öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca oğluna yönelik darp eylemi nedeniyle Nayki hakkında ayrı olarak 15 yıl hapis cezası kararlaştırıldı. Kararda, cinayet iddiası ve olay yerinde ele geçirilen silah ile yaşanan arbede süreci dikkate alındı.

Davaya ilişkin soruşturma ve yargılama sürecinde, tutuklama ve delil tespiti gibi işlemlerin yapıldığı, şüphelilerin olay sonrası polis tarafından gözaltına alındığı tutanaklara yansıdı.

KATİL ZANLISI MEHMET ALİ NAYKİ (ARŞİV)

KATİL ZANLISI MEHMET ALİ NAYKİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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