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Deliktaş'ta motosiklet çarpışması: 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Pamukkale Deliktaş Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet Karaaslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:07

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Deliktaş'ta motosiklet çarpışması: 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk müdahale:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 20 APA 947 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Karaaslan ile tali yoldan ana yola bağlanmaya çalışan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 20 AOT 854 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü yoldan savruldu.

Olay yerindeki müdahaleler:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet Karaaslan yoğun çabaya rağmen doktorların müdahalesiyle kurtarılamadı.

Adli işlemler ve soruşturma:

Ahmet Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına götürüldü. Otopsinin ardından Karaaslan bugün Bozburun Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve kazanın oluş şekli ile sorumluluklar üzerinde inceleme sürüyor.

DENİZLİ’DE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 19 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE YAŞAMINI...

DENİZLİ’DE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 19 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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