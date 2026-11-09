Deliktaş'ta motosiklet çarpışması: 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk müdahale:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 20 APA 947 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Karaaslan ile tali yoldan ana yola bağlanmaya çalışan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 20 AOT 854 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü yoldan savruldu.

Olay yerindeki müdahaleler:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet Karaaslan yoğun çabaya rağmen doktorların müdahalesiyle kurtarılamadı.

Adli işlemler ve soruşturma:

Ahmet Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına götürüldü. Otopsinin ardından Karaaslan bugün Bozburun Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve kazanın oluş şekli ile sorumluluklar üzerinde inceleme sürüyor.

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