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Başkentte bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında 104 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyeti'nin 1-7 Kasım operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı, 40 kişi tutuklandı; detaylı aramalarda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başkentte bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında 104 kişi gözaltına alındı

Operasyonun bilançosu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik yürütülen operasyonlarda önemli miktarda ele geçirme ve yakalama gerçekleştirildi.

Yakalamalar ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 104 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda 103 bin 563 adet sentetik ecza ile birlikte 13 kilo 685 gram esrar, 5 kilo 486 gram kokain, 3 kilo 160 gram skunk, 1 bin 858 adet captagon, 296 gram metamfetamin, 146 gram A.M. maddesi, 117 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 adet ecstasy ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda 3 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 57 tabanca fişeği ile 159 bin 475 lira ve 30 dolar da delil olarak alındı.

Yetkililer, sürdürülen operasyonların aralıksız devam ettiğini bildirirken, ele geçirilen maddeler ve delillerin soruşturma dosyalarına eklendiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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