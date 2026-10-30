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Aydın'da Çerçioğlu yüzde 47,5'le öne çıktı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 26-28 Ekim'de 1.600 katılımcıyla yapılan ankette 'Bugün seçim olsa' sorusuna yüzde 47,5 destek aldı; kararsızlar yüzde 16,1.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Aydın'da Çerçioğlu yüzde 47,5'le öne çıktı

Aydın'da Çerçioğlu yüzde 47,5'le öne çıktı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, özel bir anket firmasının Siyasi Eğilimler Araştırması'nda katılımcıların %47,5 desteğini aldı.

anket yöntemi ve kapsamı:

Araştırmada katılımcılara "Bugün seçim olsa Özlem Çerçioğlu'na oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Çalışma, Aydın il genelinde 1.600 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonla Anket yöntemiyle yapıldı ve 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

sonuçların dağılımı:

Ankete verilen yanıtlarda katılımcıların %47,5i "oy veririm", %16,1i "kararsızım" ve %36,4ü "oy vermem" cevabını verdi.

Araştırma sonucunda Başkan Çerçioğlu'nun %47,5lik oranla vatandaşların desteğini aldığı görüldü.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NA YÜZDE 47,5’LİK DESTEK

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NA YÜZDE 47,5’LİK DESTEK

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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