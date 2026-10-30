Aydın'da Çerçioğlu yüzde 47,5'le öne çıktı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, özel bir anket firmasının Siyasi Eğilimler Araştırması'nda katılımcıların %47,5 desteğini aldı.
anket yöntemi ve kapsamı:
Araştırmada katılımcılara "Bugün seçim olsa Özlem Çerçioğlu'na oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Çalışma, Aydın il genelinde 1.600 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonla Anket yöntemiyle yapıldı ve 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.
sonuçların dağılımı:
Ankete verilen yanıtlarda katılımcıların %47,5i "oy veririm", %16,1i "kararsızım" ve %36,4ü "oy vermem" cevabını verdi.
Araştırma sonucunda Başkan Çerçioğlu'nun %47,5lik oranla vatandaşların desteğini aldığı görüldü.
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NA YÜZDE 47,5’LİK DESTEK
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