Köyün buluşma noktası: Hamza Aydoğdu Darü’s Selam Gençlik Merkezi'ni inceledi

ziyaret ve inceleme:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile birlikte Soğukoluk köyünde bulunan Darü’s Selam Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde incelemelerde bulundu.

merkezin işleyişi ve faaliyetleri:

Köy Muhtarı Emrah Duran'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, merkezin devletin ve köy sakinlerinin destekleriyle hayata geçirildiğini öğrendi. Duran, merkezde düzenli kitap okuma etkinlikleri yanı sıra mevlit ve taziye programlarının da gerçekleştirildiğini, bu sayede köy halkının bir araya gelme ve ortak konularda istişare etme imkanı bulduğunu belirtti.

toplumsal dayanışma ve değerlendirme:

Vali Aydoğdu, merkezde yapılan gözlemler ve alınan bilgiler ışığında, böylesi tesislerin toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı. Merkezin kurulmasında emeği geçen ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Aydoğdu, benzer yerel projelerin köy yaşamına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

VALİ AYDOĞDU, DARÜ'S SELAM GENÇLİK MERKEZİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU