Türk Kızılay dönem başkanlığını devraldı, ağın koordinasyonu Ankara'da

Türk Kızılay dönem başkanlığını devraldı

Türk Kızılay öncülüğünde kurulan Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı (Turkic Red Network - TRN) Başkanlar Konseyi toplantısı, Türk Kızılay Kuzey Ankara Yerleşkesi'nde düzenlendi. Toplantıda ağın dönem başkanlığı Azerbaycan Kızılayı'ndan Türk Kızılay'a geçti. Devir teslimle birlikte bir yıllık koordinasyon ve ortak çalışma döneminin Ankara'dan yönetilmesine karar verildi.

Çalışma öncelikleri: afet ve gençlik:

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, ağ içindeki dayanışma ve işbirliğinin önemini vurguladı. Yılmaz, 2024'te Bişkek'te başkanlarla kurulan vizyonun iki ana eksenini ön plana çıkardı: afet ve sosyal yardım alanında kapasite paylaşımı ile ortak faaliyetler; ve gençlerin bir araya gelmesiyle kurulacak güçlü bir gelecek. Yılmaz, "Bizler federasyonun içindeki ulusal cemiyetler birbirimize hep kardeşimiz deriz ve birbirimizle hep yardımlaşırız... Biz kan kardeşiyiz, öz kardeşiyiz" sözleriyle birlik vurgusunu sürdürdü.

Yılmaz ayrıca gençlik çalışmalarına dikkat çekti: "Bugün üzerinden iki sene geçmiş, iki kere Heybeliada'da kamp da gençlerimiz bir arada gelmişler. Ulusal cemiyetlerimizden pek çoğu genç Kızılay teşkilatlanmasını tamamlamış. O gençler birbirleriyle beraber aynı dilde konuşabilmenin, aynı hedefe doğru yürüyebilmenin... gururunu ve sevincini yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemler ve gelecek hedefleri:

Türk Kızılay'ın açıklamasına göre, ağın ilk dönem teşkilat başkanlığını Kırgızistan Kızılay yürüttü; daha sonra Azerbaycan Kızılayı görev aldı. Yılmaz, bu iki dönemde "çok güzel faaliyetler yapıldığını" belirterek, "bir araya geldiğimizde başkanlarımızla beraber, sizlerle beraber iki tane temel alanda çalışalım gibi bir hayal kurduk" dedi ve Türk Kızılay olarak başkanlığın bundan sonra Türkiye'de devam edeceğini açıkladı.

Toplantıda gösterilen faaliyet özet videolarına değinen Yılmaz, arka planda oluşan geniş ekip ve artan işbirliğine işaret etti. "Bu senede Türkiye'de buna devam ediyor olacağız. Türk Kızılay olarak başkanlığı biz üstleniyor olacağız ve bir sene boyunca bizler koordinasyonu sağlamaya, sizlere destek olmaya ve birlikte büyümeye çalışacağız" diye konuştu.

Yılmaz sözlerini, ortak kültürel mirasın ve medeniyet bağlarının güçlülüğüne dair gözlemleriyle tamamladı: "Her birimiz bir kısmını korumuşuz. Ama birbirimize baktığımızda... o kadim medeniyeti birbirimizle bir araya geldiğimizde tamamlayabiliyoruz." Müzik, kıyafet ve dans örnekleri üzerinden paylaşılan duygunun, ağ içindeki aidiyet ve işbirliğini beslediğini vurguladı.

Türk Kızılay ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ağın üye ulusal derneklerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantı, dönem başkanlığının devri ile birlikte ağın koordinasyonunun ve ortak projelerinin Ankara'da şekilleneceği bir sürecin başlangıcını işaret ediyor.

Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de