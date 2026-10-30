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Türk Kızılay dönem başkanlığını devraldı ve gençlik ile afet işbirliğine öncelik verdi

Türk Kızılay, Ankara'da düzenlenen Başkanlar Konseyi toplantısında Azerbaycan'dan dönemi devraldı; öncelik afet, sosyal yardım ve gençlik işbirliği.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Türk Kızılay dönem başkanlığını devraldı ve gençlik ile afet işbirliğine öncelik verdi

Başkanlar Konseyi toplantısı ve dönem değişimi:

Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı (Turkic Red Network - TRN) Başkanlar Konseyi toplantısı, Türk Kızılay ev sahipliğinde Ankara'daki Kuzey Ankara Yerleşkesi'nde yapıldı. Toplantıda ağın dönem başkanlığı Azerbaycan Kızılayı'ndan Türk Kızılay'a geçti. Bu devirle birlikte Türkiye bir yıl süreyle ağın koordinasyonunu üstlenecek.

Yapılan açıklamada, TRN'in kuruluşunda Türk Kızılay öncülüğünün belirleyici olduğu; ağın ilk dönem teşkilat başkanlığını Kırgızistan Kızılayı'nın yürüttüğü, ardından dönemin Azerbaycan Kızılayı'na devredildiği hatırlatıldı. Türk Kızılay, bir yıl boyunca üye ulusal cemiyetlerle koordinasyonu sağlamayı ve ortak faaliyetleri artırmayı hedefliyor.

Çalışma alanları ve öncelikler:

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada iki ana öncelik belirlediklerini vurguladı: "bunlardan bir tanesi afet ve sosyal yardım alanında hem tecrübe, hem kapasite paylaşımı hem de ortak faaliyetlerin yapılmasıydı. İkincisi de ... gençlerimizin bir arada gelmesi." Yılmaz, Bişkek'te 2024 yılında yapılan görüşmede bu iki alanın öneminde mutabık kaldıklarını aktardı.

Yılmaz, gençlik çalışmaları konusunda somut adımların atıldığını ve bunun kısa sürede meyvelerini verdiğini belirtti. "Bugün üzerinden iki sene geçmiş, iki kere Heybeliada’da kampta gençlerimiz bir arada gelmişler. Ulusal cemiyetlerimizden pek çoğu genç Kızılay teşkilatlanmasını tamamlamış" sözleriyle gençlik programlarının yaygınlaştığını ifade etti. Bu çabaların, gençlerin ortak dil, hedef ve tarih bilinciyle bir araya gelmesini sağladığı vurgulandı.

Kültürel bağlar ve ortak geleceğin inşası:

Yılmaz, teşkilat üyelerinin aynı tarihin ve medeniyetin mirasçıları olduğunu belirterek, bu ortak mirasın yardımlaşma, kültür ve sanat alanlarında birbirini tamamladığını söyledi: "Kadim Türk medeniyetini birbirimizle bir araya geldiğimizde tamamlayabiliyoruz." Kıyafet, müzik ve dans gibi ortak unsurların bir araya geldiğinde güçlü bir aidiyet duygusu yarattığına dikkat çekti.

Konuşmasında, yapılan faaliyetlerin üst üste birikerek gençlerin sayısını artıracağını ve gelecekte ulusal cemiyetlerin lider kadrolarını bu gençlerin oluşturacağını ifade eden Yılmaz, "Bizim bugün işlediğimiz Genç Kızılay’daki gençlerimiz yarın ulusal cemiyetlerimizin geleceğini kuracak" dedi.

Toplantıya Türk Kızılay ev sahipliğinde üye ulusal derneklerin başkanları ve temsilcileri katıldı. Türk Kızılay, bir yıllık dönem süresince üyelere destek olmayı ve regional işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor; özellikle afet müdahalesi, sosyal yardım kapasitesi ve gençlik programları üzerinde yoğunlaşılacağı belirtildi.

TÜRK DEVLETLERİ KIZILAY VE KIZILHAÇ AĞI’NIN BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINDA DÖNEM BAŞKANLIĞI...

TÜRK DEVLETLERİ KIZILAY VE KIZILHAÇ AĞI’NIN BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINDA DÖNEM BAŞKANLIĞI AZERBAYCAN KIZILAY'DAN TÜRK KIZILAY'A GEÇTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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