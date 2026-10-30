Yeşilhisar'da tapu kaymaları TBMM gündeminde: Ersoy çözüm çağrısı yaptı

Meclise sunulan soru önergesi ve kapsamı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar ilçesindeki Başköy ve Derbentbaşı mahallelerinde tespit edilen tapu kaymalarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cevaplandırmasını talep etti. Önerge, mahallelerdeki mülkiyet haklarının korunması amacıyla iddiaların resmî makamlara aktarılmasını sağlıyor.

önergede talep edilen hususlar:

Ersoy'un önergesinde öncelikle tapu ve kadastro kayıtları ile fiilî kullanım sınırları arasındaki uyumsuzlukların irdelenmesi istendi. Önergede, varsa kayıt kaynaklı hataların giderilmesi için gerekli teknik incelemelerin yapılması ve durumun netleştirilmesi, ayrıca çözüme yönelik çalışmaların ve bu çalışmalar için öngörülen takvimin açıklanması talep edildi.

Ersoy'un açıklaması ve takip kararı:

Ersoy sosyal medya paylaşımında, Başköy ve Derbentbaşı'ndaki mağduriyetlerin giderilmesi ve mülkiyet haklarının korunması amacıyla şu ifadeleri kullandı:

Yeşilhisar ilçemiz Başköy ve Derbentbaşı mahallelerimizde hemşerilerimizin mülkiyet haklarının korunması ve tapu işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla; tapu kaymalarına ilişkin mevcut inceleme ve çalışmaların değerlendirilmesini, gerekli teknik incelemeler yapılarak varsa tapu ve kadastro kayıtlarındaki hata ve uyumsuzlukların giderilmesini, çözüme yönelik planlanan çalışmaların ve öngörülen takvimin açıklanmasını içeren yazılı soru önergemizi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Başköy ve Derbentbaşı mahallelerimizdeki tapu uyuşmazlıklarının giderilmesi için sürecin takipçisi olacağız

Önerge aracılığıyla Bakanlıktan gelecek yanıt ve açıklanacak takvim, bölgedeki hukuki ve idari süreç açısından belirleyici olacak; Ersoy ve temsil ettiği parti sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, YEŞİLHİSAR İLÇESİ BAŞKÖY VE DERBENTBAŞI MAHALLELERİNDE YAŞANAN TAPU KAYMALARINA İLİŞKİN YAZILI SORU ÖNERGESİNİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNDU.