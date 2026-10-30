Malatya'da iş dünyası, borsa başkanının üçüncü dönemini kutladı

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ile yönetim kurulu üyeleri, Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına üçüncü kez seçilen Ramazan Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşme, Malatya Ticaret Borsası'nda gerçekleşti ve her iki tarafın temsilcileri bir araya geldi.

görüşmede ele alınan başlıca konular:

Toplantıda borsanın faaliyetleri ve çalışma öncelikleri değerlendirilirken, Malatya'nın en önemli tarımsal ürünü olan Malatya kayısısı ile kentin gastronomi potansiyeli üzerinde duruldu. Ayrıca tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin mevcut durum ve geliştirme alanları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

tarafların değerlendirmesi ve beklentiler:

Başkan Ramazan Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek MİAD heyetine teşekkür etti. MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ise Özcan'a yeni görev döneminde başarı dileklerini iletip misafirperverliği için teşekkür etti. Görüşme, iş dünyası ile borsa arasında iletişimin güçlendirilmesine ve ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlayacak şekilde tamamlandı.

Tarım, hayvancılık ve bölgesel ürünlerin değerinin artırılmasına yönelik temasların sürdürüleceği, ayrıca borsa faaliyetlerinin yerel üreticiler ve ticaret çevreleriyle yakın iş birliği içinde yürütülmesinin öneminin vurgulandığı bildirildi.

MİAD’DAN RAMAZAN ÖZCAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ