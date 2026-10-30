Tırmıl sanayi sitesinde temizlik seferberliği: esnafa destek sürüyor

Tırmıl sanayi sitesinde çalışmalar hız kazandı

Mersin'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, Tırmıl Sanayi Sitesi'nde olumsuzluklara yol açtı. Bölgeyi ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilk olarak Tırmıl Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çokgün ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Beşikci, beraberindeki heyetle sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

belediye ekipleri sahada:

Belediye ekipleri, yağışın başladığı andan itibaren sahada görev yapıyor. Beşikci, ekiplerin dün akşam saatlerinden itibaren tüm imkânlarla aktif olduğunu belirterek, Tırmıl Sanayi Sitesi içinde biriken balçık ve atıkların kaldırılacağını ve yolların temizlenerek yeniden kullanıma uygun hale getirileceğini ifade etti.

esnafın mağduriyeti giderilecek:

Akdeniz Belediyesi ekipleri koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. Beşikci, sağanak yağıştan etkilenen esnafın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Sahada görev yapan ekiplerin el ele vererek vatandaşların yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösterdiği kaydedildi.

Bölgede yürütülecek temizlik ve yol açma çalışmaları, esnafın iş yerlerine erişimin sağlanması ve günlük yaşamın normale dönmesi için öncelikli olarak planlanıyor. Yetkililer, gerekli çalışmalar tamamlanana kadar saha takibinin süreceğini bildirdi.

MERSİN’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ZARAR GÖREN TIRMIL SANAYİ SİTESİNİ ZİYARET EDEN AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, ESNAFA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEREK BÖLGEDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ BAŞLATILDIĞINI SÖYLEDİ.