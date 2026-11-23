Aydın'da eş zamanlı çember operasyonu 33 kişiyi yakalattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahıslara yönelik olarak düzenlenen "Çember" operasyonunda 33 kişi yakalandı. Operasyon, 19-21 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

operasyonun kapsamı:

Uygulama, koordineli çalışma biçimiyle planlandı; operasyona toplam 82 unsur ve 237 jandarma personeli katıldı. Eş zamanlı yapısı sayesinde farklı ilçelerde aranan şahısların tespiti ve yakalanması hedeflendi.

yakalananların suç ve ceza dağılımı:

Yakalanan şahıslar arasında yapılan incelemede, farklı suç türleri ve kesinleşmiş hapis cezaları tespit edildi. Şahısların 6’sı uyuşturucu, 2’si hırsızlık, 2’si dolandırıcılık, 1’i yaralama ve 4’ü çeşitli suçlardan aranıyordu. Ayrıca 18 şahsın ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Kesinleşmiş hapis cezası yönünden dağılım ise şu şekilde kayda geçti: 2 şahıs 0-2 yıl, 4 şahıs 2-5 yıl, 5 şahıs 5-10 yıl ve 4 şahıs 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.

Operasyonun sonuçları, jandarma birimleri tarafından yapılan tespitlere göre kamu güvenliğine yönelik aranan kişilerin yakalanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

AYDIN’DA ÇEMBER OPERASYONUNDA 33 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI