Rahva mevkiinde zincirleme trafik kazaları

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkiinde yaklaşık 5 kilometrelik bir güzergâhta birbirinden bağımsız 7 ayrı trafik kazası yaşandı. Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle otomobil, kamyon ve kamyonet türündeki araçlar yoldan çıkarak orta refüje çarptı, yan yattı veya takla attı.

Kazaların seyri:

Olaylarda yetkililerden alınan bilgiye göre kazaların 5'i maddi hasarlı olurken, 2'si yaralanmalı olarak kaydedildi. Yaralanmalı kazalardan birinde, 22 yaşındaki Yusuf Yürük yönetimindeki 13 KD 7289 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilerek ağır hasar aldı. Ağır yaralanan Yürük, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Diğer yaralanmalı kazada ise 4 kişi yaralandı; toplamda 1 ölü, 4 yaralı olarak bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere sevk edildi. Olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma ve güvenlik önlemleri devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki sürücüleri kaygan zemin ve görüş koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BİTLİS-TATVAN KARAYOLUNUN RAHVA MEVKİİNDE YOLUN KAYGANLAŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN 7 AYRI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI. KAZALARDA ÇOK SAYIDA ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.