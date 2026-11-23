Banyo prizine müdahale ederken akıma kapıldı, sağlık ekipleri yarım saat müdahale etti

Olayın gelişimi:

Olay, saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1550. Sokak'taki bir sitenin B Blok 1. katında meydana geldi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dairenin banyo kısmındaki bir prizden çıkan dumanı fark eden Ethem H. (52), müdahale etmek istedi. İddiaya göre zeminin ıslak olması nedeniyle prizde elektrik akımı oluştu ve Ethem H. akıma kapıldı.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Adrese gelen ekipler, yangın olduğu belirtilen daireye girdiklerinde banyoda hareketsiz olarak yatan Ethem H.'yi buldu. Ekipler güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Sağlık ekipleri, yeniden nabız almak ve hayatta tutmak amacıyla yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Merdivenlerden kalp masajı yapılarak indirilen Ethem H., ağır yaralı olarak ambulansa alınırken ekiplerin ambulans içinde de müdahalesi devam etti.

Ethem H., daha sonra sağlık kuruluşuna sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Prizden çıkan dumanı görünce müdahale etmek istedi, akıma kapılıp kalbi durdu