olay yeri ve ilk müdahale:

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Aşağıbitikçi Mahallesi Pınarbaşı Küme Evleri'nde bir eve yıldırım düştü. O sırada odada bulunan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yıldırımın etkisiyle yaralandı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahalesi yapılana kadar yakınları yaralıları yerde kazdıkları çamura koyup üzerlerine toprak attı.

kurtarma yöntemi ve ulaşım:

Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Selahattin Fidan ve beraberindekiler kızını ve iki torununu çamura gömüp toprakla örttü. Bu uygulamanın, daha önce öğrenildği üzere "o enerjiyi daha fazla emmesi için" yapıldığı belirtildi.

Yaralılar daha sonra traktör yardımıyla ambulansın bulunduğu noktaya götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

hastane sevki ve sağlık durumu:

Anne ve iki çocuk, ilk müdahalelerin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip tedavi altına alındı. Olayda yakınları tarafından aktarılan belirtilere göre yaralılarda belden aşağı bölgede uyuşma olduğu gözlemlendi.

Yıldırım düşmesi sonucu mağdur olan kızı ve torunlarının durumunu anlatan Selahattin Fidan, "Belden aşağıları komple uyuşmuştu. Paratonerimiz vardı ondan mı emmişti yoksa neden oldu bilmiyorum galiba emmede bunun etkisi vardır. Belden aşağıları komple uyuşmuşlardı, çamura koyduk üzerlerine toprak attık daha önce böyle öğrenmiştik o enerjiyi daha fazla emmesi için. Daha sonra ambulansla Diyarbakır’a götürdüler durumları şu anlık iyi" dedi.

DİYARBAKIR'IN ERGANİ İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞEN EVDEKİ ANNE VE İKİ ÇOCUĞU YARALANDI.