Aydın'da hafızlık yarışmasında bölgenin birincileri ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı ve hafızlık eğitimini teşvik amacıyla düzenlenen Hafızlık Bölge Yarışması, Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bölge illerinden katılan kız ve erkek öğrenciler ayrı kategorilerde yarıştı ve bölge birincileri belirlendi.

yarışmanın amacı ve değerlendirme:

Yarışma, Kur’an kurslarına katılımı artırmak ve öğrencilerin hafızlık çalışmalarını teşvik etmek amacıyla planlandı. Katılımcılar, Kur’an-ı Kerim’i hıfzına yönelik bilgi ve yeterlilikleri üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme komisyonu başkanlığını Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya üstlendi; komisyon üyeleri öğrencilerin hafızlık düzeyi ve Kur’an bilgisine ilişkin ölçümler yaptı.

kazananlar ve tören:

Yarışma sonunda kızlar kategorisinde Kütahya'dan katılan Zeynep Berra Ordu, erkekler kategorisinde ise İzmir'den katılan Mehmet Emre Savran bölge birincisi oldu. Dereceye giren öğrencilere programın sonunda hediyeleri takdim edildi ve yarışma ödül töreninin ardından sona erdi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, programda yaptığı konuşmada hafızlık eğitiminin öğrencilerin yanı sıra ailelerin ve Kur’an kursu öğreticilerinin gayretleriyle sürdüğünü vurguladı ve yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAFIZLIK EĞİTİMİNİ VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMAYI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA DÜZENLENEN HAFIZLIK BÖLGE YARIŞMASI, AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BÖLGE İLLERİNDEN HAFIZLIK KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN KATILDIĞI YARIŞMADA, KATEGORİLERİNDE BÖLGE BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU.