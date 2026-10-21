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Aydın'da incir için yol haritası: kalite, marka ve adil rekabet ön planda

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıda, incirin kalite ve marka değeri, ihracat potansiyeli ile haksız rekabet ele alındı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da incir için yol haritası: kalite, marka ve adil rekabet ön planda

Toplantı gündemi:

Aydın'da düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin dünya lideri konumundaki incir sektörünün geleceği masaya yatırıldı. Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, üretimden pazarlamaya kadar sektörün farklı aşamalarında ortak çözümler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda öncelikle incirin kalite ve marka değerinin yükseltilmesinin önemi ele alındı. Sektör temsilcileri, kalite standardizasyonu ve marka çalışmalarıyla Aydın incirinin rekabet gücünün artırılmasının gerekliliğine işaret etti. Ayrıca ihracat potansiyelinin güçlendirilmesive uluslararası pazarlarda konumun korunması konuları değerlendirildi.

Haksız rekabetin önlenmesi ve üreticilerin haklarının korunması da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması, üreticilerin pazar avantajlarının artırılması ve tedarik zincirinde şeffaflığın sağlanması üzerinde duruldu.

Beklenen adımlar ve etkiler:

Katılımcılar, sektörde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Ulusal İncir Konseyi oluşturulması önerisini gündeme taşıdı. Bu yapının, üretimden ihracata kadar ortak politika ve stratejilerin geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor. Toplantıda ayrıca örtü altı incir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının erken üretim ve pazar avantajı sağlayacağına dikkat çekildi.

Genel değerlendirmede, sektörün üretimden pazarlamaya kadar daha güçlü bir yapıya kavuşması ve Aydın incirinin uluslararası pazarlardaki konumunun desteklenmesi hedeflerinin öncelikli olduğu belirtildi. Alınacak kararların uygulamaya geçirilmesiyle bölge üreticilerinin rekabet gücünün artması öngörülüyor.

TÜRKİYE&#039;NİN DÜNYA LİDERİ OLDUĞU İNCİR SEKTÖRÜNDE KALİTE VE MARKA DEĞERİNİN ARTIRILMASI, İHRACATIN...

TÜRKİYE'NİN DÜNYA LİDERİ OLDUĞU İNCİR SEKTÖRÜNDE KALİTE VE MARKA DEĞERİNİN ARTIRILMASI, İHRACATIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ AMACIYLA AYDIN'DA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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