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Aydın'da kesimhaneler 1 ocak'tan itibaren yeni kurallara hazırlanıyor

Aydın'da düzenlenen toplantıda, 01.01.2027'den itibaren zorunlu olacak dijital takip, görüntüleme ve kesim ekipmanı modernizasyonu konuşuldu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın'da kesimhaneler 1 ocak'tan itibaren yeni kurallara hazırlanıyor

Toplantı ve katılımcılar

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında, Aydın'da faaliyet gösteren kesimhane yetkililerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, işletmelerin yeni döneme hazırlığı ve mevzuat değişikliklerinin uygulamaya yansımaları ele alındı.

Yönetmelikte öne çıkan değişiklikler

Görüşmelerde, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemeler detaylandırıldı. Katılımcılara, 01.01.2027 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan dijital takip ve görüntüleme sistemi ile sabitleme ve kesim ekipmanlarının modernizasyonu konuları hakkında bilgi verildi.

Hesaplama ve uygulama esasları

Toplantıda ayrıca, 7.11.2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre soğuk karkas tanımının kaldırılması, hesaplama ve ödemelerde sıcak karkas ağırlığının esas alınması ile soğutma nedeniyle ortaya çıkan ağırlık kayıpları nedeniyle ilave fire kesintisi uygulanmasının önlenmesi konuları katılımcılara anlatıldı.

Son olarak, mevzuatın etkin uygulanması ve kesimhanelerde uygulama birliğinin sağlanması üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve ilgili düzenlemelerin işletmeler tarafından takip edilmesinin önemi vurgulandı.

KESİMHANELERDE 01 OCAK’TA UYGULAMAYA KONULACAK UYGULAMALAR ELE ALINDI

KESİMHANELERDE 01 OCAK’TA UYGULAMAYA KONULACAK UYGULAMALAR ELE ALINDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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