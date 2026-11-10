Kayseri'de birlik ve minnetle Atatürk 88. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yılında Kayseri’de düzenlenen törenle anıldı. Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk bırakma töreni ile başladı ve kent protokolü, öğrenciler ile vatandaşların katılımıyla sürdü.

Tören programı:

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Keskin Şenel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler çaldı, iki dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Resmî program bu anların ardından sona erdi.

Vali Çiçek'in mesajı:

Tören sonrası açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şu ifadeleri kullandı: "Ebediyete irtihal edişinin 88. yıldönümünde Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’nda hep beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yani atamıza olan minnettarlığımızı ifade etmek için tüm Türkiye’de olduğu gibi minnettarlığımızı göstermek için bu alandayız. İlk günkü gibi tüm Türkiye’de hüzün, yüreklerde hissedilen acı devam ediyor. Ancak atamızın bizlerden en büyük isteği Türkiye’yi yukarılara çıkarmak ve ülkemiz için çok çalışmamızdı. Biz de hangi kurumda olursak olalım hangi işi yapıyorsak yapalım işimizi en iyi şekilde yaparak asıl minnettarlığımızı göstermek için mücadele vermeye devam edeceğiz. Görevimizi en iyi şekilde yapacağız".

Tören, anma ritüellerinin ardından sona erdi. Kayseri’deki etkinlik, ülke genelindeki anma programlarının parçası olarak Atatürk’e duyulan saygı ve bağlılığın bir kez daha vurgulanmasına hizmet etti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHAL EDİŞİNİN 88. YILINDA KAYSERİ'DE DÜZENLENEN TÖREN İLE ANILDI.