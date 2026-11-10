İlçe milli eğitim müdürü Odunpazarı heyetiyle USAEM'de iş birliği adımlarını değerlendirdi

Ziyaret kapsamında:

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, dünyada sayılı merkezler arasında yer alan Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM)'i çalışma ziyareti kapsamında yerinde inceledi. Heyet, merkez bünyesindeki laboratuvarlar ve uçuş simülasyon cihazları hakkında kurum yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Öğrenci projeleri ve iş birliği olanakları:

Ziyarette, öğrencilerin havacılık ve uzay bilimlerine ilgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı. Görüşmede, geleceğin bilim insanları ile havacılık profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefleyen eğitim programları ve kurumlararası iş birliği imkanları istişare edildi.

Program, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesinin ardından tamamlandı; ziyaret, iki kurum arasında iletişimi güçlendirme ve ortak eğitim girişimlerini değerlendirme amacı taşıdı.

ODUNPAZARI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ BARIŞ HANCI, YERLİ VE YABANCI ASKERÎ PİLOTLARA UÇUŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİNİN VERİLDİĞİ UÇUCU SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ'Nİ (USAEM) ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.