Kocaeli'nin çelik cüruf katkılı asfalt projesi COP31'de tanıtılacak

Kocaeli'nin inovatif asfalt uygulaması COP31'de:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen çelik cüruf katkılı asfalt projesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında uluslararası katılımcılara sunulacak. Proje, 16 Kasım'da Blue Zone Sıfır Atık Pavilyonu'nda düzenlenecek panelde anlatılacak ve belediyenin iklim ve atık yönetimi uygulamaları çerçevesinde sergilenecek.

Belediye, COP31 boyunca Blue Zone'da iki, Green Zone'da iki olmak üzere toplam dört panel düzenleyecek; ayrıca kuracağı dijital deneyim standında İzmit Körfezi'nde sürdürülen çevre çalışmaları ziyaretçilere tanıtılacak.

Saha uygulaması ve teknik avantajlar:

Çelik cüruf katkılı asfalt, ilk olarak İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı (Santral Rampası)'ndaki üstyapı yenileme çalışmalarında uygulandı. Kaplama, yüksek kayma direnci ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor; özellikle eğimli, yağışlı ve kışın tuzlama yapılan yollar için geliştirildi. Cürufun sert yapısı, kaplamanın kullanım ömrünü uzatmayı ve bakım-onarım sıklığını azaltmayı amaçlıyor.

Çevresel ve ekonomik etkiler:

Proje, demir-çelik sanayisinden çıkan atığın yol yapımında değerlendirilmesini sağlayarak doğal taş (agrega) kullanımında %90'a varan azaltım hedefliyor. Bu sayede yeni taş ocaklarına duyulan ihtiyaç azalacak; orman alanları, yeraltı suları ve doğal ekosistemler üzerindeki baskının düşürülmesi amaçlanıyor. Belediyenin paylaştığı verilere göre, geleneksel uygulamalara kıyasla %70'e varan karbon salımı tasarrufu sağlanabiliyor.

Uzayan kaplama ömrü ve azalan bakım ihtiyacı, ilerleyen dönemlerde yapılacak yenilemelerde enerji ve yakıt tüketimini azaltma potansiyeli taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje sunumları ve dijital tanıtımlarla uygulamanın yaygınlaştırılmasını ve benzer atıkların geri kazanımına ilişkin farkındalığın artmasını hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, SANAYİ ATIĞI ÇELİK CÜRUFUNU YOL YAPIMINDA DEĞERLENDİREREK GELİŞTİRDİĞİ ASFALT UYGULAMASI, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA (COP31) ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITILACAK.