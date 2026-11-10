Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3750 +0,11%
Bist 11.753,36 +0,35%
Altın Gram 6.592,61 -0,55%
EUR/USD 1,1227 +0,08%
Brent Petrol 89,54 -3,27%
--°

Kocaeli'nin çelik cüruf katkılı asfalt projesi COP31'de tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çelik cürufundan üretilen asfalt uygulamasını COP31'de tanıtacak; hedef doğal kaynak tasarrufu ve karbon azaltımı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'nin çelik cüruf katkılı asfalt projesi COP31'de tanıtılacak

Kocaeli'nin inovatif asfalt uygulaması COP31'de:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen çelik cüruf katkılı asfalt projesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında uluslararası katılımcılara sunulacak. Proje, 16 Kasım'da Blue Zone Sıfır Atık Pavilyonu'nda düzenlenecek panelde anlatılacak ve belediyenin iklim ve atık yönetimi uygulamaları çerçevesinde sergilenecek.

Belediye, COP31 boyunca Blue Zone'da iki, Green Zone'da iki olmak üzere toplam dört panel düzenleyecek; ayrıca kuracağı dijital deneyim standında İzmit Körfezi'nde sürdürülen çevre çalışmaları ziyaretçilere tanıtılacak.

Saha uygulaması ve teknik avantajlar:

Çelik cüruf katkılı asfalt, ilk olarak İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı (Santral Rampası)'ndaki üstyapı yenileme çalışmalarında uygulandı. Kaplama, yüksek kayma direnci ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor; özellikle eğimli, yağışlı ve kışın tuzlama yapılan yollar için geliştirildi. Cürufun sert yapısı, kaplamanın kullanım ömrünü uzatmayı ve bakım-onarım sıklığını azaltmayı amaçlıyor.

Çevresel ve ekonomik etkiler:

Proje, demir-çelik sanayisinden çıkan atığın yol yapımında değerlendirilmesini sağlayarak doğal taş (agrega) kullanımında %90'a varan azaltım hedefliyor. Bu sayede yeni taş ocaklarına duyulan ihtiyaç azalacak; orman alanları, yeraltı suları ve doğal ekosistemler üzerindeki baskının düşürülmesi amaçlanıyor. Belediyenin paylaştığı verilere göre, geleneksel uygulamalara kıyasla %70'e varan karbon salımı tasarrufu sağlanabiliyor.

Uzayan kaplama ömrü ve azalan bakım ihtiyacı, ilerleyen dönemlerde yapılacak yenilemelerde enerji ve yakıt tüketimini azaltma potansiyeli taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje sunumları ve dijital tanıtımlarla uygulamanın yaygınlaştırılmasını ve benzer atıkların geri kazanımına ilişkin farkındalığın artmasını hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, SANAYİ ATIĞI ÇELİK CÜRUFUNU YOL YAPIMINDA DEĞERLENDİREREK...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, SANAYİ ATIĞI ÇELİK CÜRUFUNU YOL YAPIMINDA DEĞERLENDİREREK GELİŞTİRDİĞİ ASFALT UYGULAMASI, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA (COP31) ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITILACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mihalıççık’ta kış sessizliği: çatılar ve park halindeki araçlar karla kaplandı
images

Elazığ’da gençlerin sesiyle Atatürk’e saygı
images

Taahhütten uygulamaya: COP31 başkanı Murat Kurum'dan somut eylem çağrısı
images

Antalya, Metropolis MITI ile kentleri iklim eylemine hazırlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darende'de 88. yılda Atatürk'e saygı buluşması

Mihalıççık’ta kış sessizliği: çatılar ve park halindeki araçlar karla kaplandı

Böbrek taşında enfeksiyon ve tıkanma varsa müdahale geciktirilmemeli

Şehit Emre Albayrak'ın hatırası OMÜ Ladik MYO kütüphanesinde yaşatılacak

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor