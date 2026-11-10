Taburculuk sonu değil: prematüre bebeklerde uzun dönem izlem hayati

prematüre doğumun ölçeği ve Türkiye verileri:

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında yaptığı açıklamada, prematüre doğumun hem bireysel hem de halk sağlığı açısından uzun süreli etkileri olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF verilerine göre dünyada yılda yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğuyor; yani her 10 bebekten biri erken dünyaya geliyor. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 2024 yılında 121 bin 66 bebek gebeliğin 37’nci haftası tamamlanmadan doğdu ve bu sayı toplam canlı doğumların yaklaşık %12,92’sine karşılık geliyor.

taburculuk tıbbi izlemin sonu değildir:

Dr. Kuşku, yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edilmenin önemli bir başarı olduğunu; ancak bunun tıbbi izlemin sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Yenidoğan döneminde yoğun bakımda kazanılan yaşam, taburculuk sonrası sürdürülebilir sağlık hizmetleri ve düzenli takiple desteklenmelidir. Erken doğumun yol açtığı komplikasyonlar, beş yaş altı çocuk ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olarak halk sağlığı açısından da kritik önem taşıyor.

gelişim izlemi hangi alanları kapsar:

Prematüre doğum gelişmekte olan merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olabildiğinden, bazı sorunlar yenidoğan döneminde belirgin olmayabilir; serebral palsi, bilişsel gelişim güçlükleri, dil ve öğrenme problemleri gibi bulgular okul öncesi veya okul döneminde ortaya çıkabilir. Bu nedenle yalnızca boy ve kilo takibi yeterli görülmemelidir. Dr. Kuşku, hareket, konuşma, öğrenme ve bilişsel becerilerin sistematik olarak değerlendirilmesini; standart gelişimsel değerlendirme araçlarının kullanılmasını ve gerekli görüldüğünde fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi ve özel eğitim gibi müdahalelerin zamanında başlatılmasını önerdi.

Uzun dönem izlem; çocuk hekimleri, neonatologlar, aile hekimleri, rehabilitasyon ekipleri ve aileler arasında sürekli iş birliği gerektirir. Bu çok disiplinli yaklaşım, prematüre bebeklerin sağlık sonuçlarını iyileştirmede ve potansiyellerini gerçekleştirmede belirleyici rol oynar. Dr. Kuşku, prematüre bir bebeği yaşatmanın büyük bir başarı olduğunu; ancak onun sağlıklı büyümesini, gelişmesini ve potansiyeline ulaşmasını sağlamanın da bu başarının gerçek tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

Dünya Prematüre Günü’nün 2026 teması olan "Küçük bebekler, büyük potansiyeller. Geleceklerini korumak için izlem bakımına yatırım yapın" ifadesi, yenidoğan yoğun bakım sürecinin ötesinde de devam eden sağlık hizmetlerinin önemini özetliyor. Erken doğan bebeklerin uygun bakım ve gelişimsel destekle izlenmesi, uzun vadeli sağlık ve eğitim sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. MEHMET KUŞKU