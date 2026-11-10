Adana galericiler sitesinde sundurmaların havalandığı anlar, görevli hafif yaralandı

Adana galericiler sitesinde sundurmaların havalandığı olay

Adana'nın Seyhan ilçesindeki galericiler sitesinde pazar günü etkili olan kuvvetli rüzgar, araçların üzerini örten sundurmaları yerinden sökerek havalandırdı. Rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye ulaştığı belirtilirken, olayda iki otomobilde hafif çaplı hasar oluştu ve bir güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Olayın gelişimi:

Sitenin araçların üzerini kapatan sundurmaları, rüzgarın şiddetiyle önce dalgalanmaya başladı, ardından iplerinden koparak havalandı. Sundurmaların uçmasını engellemeye çalışan site güvenlik görevlisi Hasan Özyürek ile site başkanı Eyyup Kaydak birlikte müdahale etti. Ancak rüzgarın gücü, sundurmaların beklenenden daha hızlı kalkmasına neden oldu ve ikili zor anlar yaşadı.

Güvenlik görevlisi Hasan Özyürek, dengesini kayedip yere düştü; kolunda hafif bir yaralanma meydana geldi. Özyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından normal durumuna döndüğü öğrenildi. Sundurmaların uçması sonucu iki araçta da hafif hasar tespit edildi; hasar gören araçlardan biri firmalar tarafından çekildi, ancak bir firma geç kaldığı için aracında zarar oluştu.

Kayıtlar ve esnafın yorumu:

Olay anı, sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameralarda Özyürek ile Kaydak'ın sundurmaları tutmaya çalıştığı, rüzgarın etkisiyle sundurmaların havalandığı ve güvenlik görevlisinin yere düştüğü anlar yer aldı. Görüntüler esnaf tarafından da izlendi ve olay anındaki müdahalenin belgelendiği belirtildi.

Site başkanı Eyyup Kaydak yaşananları şöyle anlattı: "Olayın başlamasıyla güvenlik görevlisiyle beraber müdahale etmeye çalıştık. Sundurmanın yerinden koptuğunu ve aşağı yukarı kalkıp inerken bir araca zarar verdiğini gördüm. Firmalara hemen bilgi verdim, araçlarını çektiler ama geç kalan bir firmanın aracı zarar gördü. Biz elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık ama bir aracın zarar görmesini engelleyemedik. Esnafın malına daha fazla zarar gelmesin diye tutmaya çalıştım ama doğanın gücüyle bir noktaya kadar mücadele edebiliyorsun"

Güvenlik görevlisi Hasan Özyürek de süreci, "Sundurma kopunca ben de demir ayağı iple bağlamak istedim. Rüzgar vurunca sundurma havaya kalktı, ben de beraber havaya uçtum. Düşünce kolumda bir yaralanma oldu. O an korkmadım ama çok ani oldu" sözleriyle özetledi.

Yetkililer, benzer doğa kaynaklı risklere karşı esnafları uyararak sabit ve dayanıklı montajın önemine dikkat çekti. Görüntüler ve yaşanan hasarlar, havanın ani değişimlerine karşı alınabilecek tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

ADANA’DA PAZAR GÜNÜ ETKİLİ OLAN VE SAATTEKİ HIZI YER YER 80 KİLOMETREYE ULAŞAN KUVVETLİ RÜZGAR, SEYHAN AUTO CİTY’DE HASARA YOL AÇTI. ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ARAÇLARIN BULUNDUĞU ALANDAKİ SUNDURMALAR YERİNDEN SÖKÜLEREK HAVALANDI