Aydın'da öğrenci güvenliği için kurumlar arası hazırlıklar hızlandı

Aydın'da üniversite ve yurt güvenliği gündeme alındı

Yeni eğitim-öğretim dönemine kısa süre kala, il genelindeki üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtlarının güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin hazırlıklar hız kazandı. Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un video konferansla katıldığı "Üniversite ve Yurt Güvenliği" toplantısında, öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görmelerini sağlamak üzere alınacak tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantı katılımcıları ve kapsamı:

Toplantı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen oturumda 81 ilin valileri ile birlikte İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri yer aldı. Aydın özelinde Vali Dr. Osman Varol'un katılımıyla, ildeki yurtlar ve üniversite yerleşkelerindeki mevcut uygulamalar gözden geçirildi.

Değerlendirmeler ve alınacak tedbirler:

Toplantıda, kampüs ve yurt güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası risklere karşı uygulanacak önleyici tedbirler üzerinde duruldu. Güvenlik planlarının uygulanabilirliği, sorumluluk dağılımı ve acil durumlarda müdahale süreçleri gibi konular masaya yatırıldı. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantı sonucunda, üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtlarında huzurun temini için paydaş kurumlarla koordineli çalışmanın öncelikli olduğu bir çerçeve ortaya kondu. Uygulamaların yerinde denetimi ve gerekli görülen ek güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesi sürecinde ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve iş birliğinin devam edeceği belirtildi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL'UN KATILDIĞI "ÜNİVERSİTE VE YURT GÜVENLİĞİ" TOPLANTISINDA İL GENELİNDEKİ ÖĞRENCİLERİ YURTLARI VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI.