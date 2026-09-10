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Yüksekova'da miniklere hijyen ve ağız-diş sağlığı bilinci kazandırıldı

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı çerçevesinde kreş ve gündüz bakımevlerinde miniklere el hijyeni ve diş fırçalama eğitimi verdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:08

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yüksekova'da miniklere hijyen ve ağız-diş sağlığı bilinci kazandırıldı

Eğitim programı ve amaç:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çocuklara erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temalı bir eğitim programı başlattı. Programın temel hedefi; el hijyeni ve ağız-diş bakımının günlük yaşamda uygulanabilir biçimde öğretilmesi ve bu bilgilerin ailelere de aktarılmasını sağlamaktır.

Uygulamalı eğitimde neler yapıldı:

Eğitimler, bir kreş ve bir gündüz bakımevinde uzman sağlık personeli tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Çocuklara doğru el yıkama teknikleri adım adım gösterildi, diş fırçalama alışkanlıkları eğitmenler eşliğinde uygulamalı biçimde anlatıldı. Etkinliklerde basit görseller ve pratik uygulamalar kullanılarak miniklerin katılımı artırıldı.

Çocukların rolü ve yaygınlaştırma:

Eğitimlerin sonunda çocuklar, ailelerine ve çevrelerine öğrendiklerini aktarmaları amacıyla "Sağlık Elçileri" ilan edildi. Yetkililer, benzer koruyucu sağlık ve bilinçlendirme eğitimlerinin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi ve çocukların kazanılan alışkanlıkları ev ortamına taşımasının amaçlandığını vurguladı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, ÇOCUKLARA ERKEN YAŞTA SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAK...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, ÇOCUKLARA ERKEN YAŞTA SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAK AMACIYLA "SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK" TEMALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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