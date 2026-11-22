Ara tatil sona erdi, okullar pazartesi günü açılıyor:

Aydın’da ilk ara tatilin tamamlanmasının ardından kent genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretim yeniden başlıyor. 188 bin 343 öğrenci ile görev yapan 15 bin 750 öğretmen, pazartesi günü okullara dönerek ders mesaisine başlayacak.

Bir haftalık ara tatilin ardından eğitim akışı:

2026-2027 eğitim öğretim yılının kasım ayındaki bir haftalık dinlenme dönemi sona erdi. Öğrenciler, ara tatilde verilen molanın ardından sınıflarına dönerek eğitim faaliyetlerine devam edecek. Okullarda yeni haftayla birlikte yeniden hareketlilik yaşanacak ve öğretim akışı kaldığı yerden sürdürülecek.

Yarıyıl tatili ve dönem takvimi:

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, 25 Ocak tarihinde başlayacak yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek; böylece öğrenciler yaklaşık dört aylık ikinci dönem maratonunun ardından yaz tatiline kavuşacak.

AYDIN’DA İLK ARA TATİLİN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM YENİDEN BAŞLIYOR. KENT GENELİNDEKİ RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN 188 BİN 343 ÖĞRENCİ İLE GÖREV YAPAN 15 BİN 750 ÖĞRETMEN, YARIN YENİDEN OKUL MESAİSİNE BAŞLAYACAK.