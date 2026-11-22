Sahada uygulamalı eğitim detayları:

Ardahan AFAD ekipleri, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yönelik düzenledikleri sahada uygulamalı eğitimde teorik bilgilerin pratikle nasıl örtüştüğünü gösterdi. Eğitim, öğrencilere olası afet ve acil durumlara karşı müdahale yetkinliği kazandırmayı ve mesleki becerileri pekiştirmeyi amaçladı.

Eğitimin içeriği:

AFAD personeli tarafından verilen oturumlarda afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler, arama-kurtarma teknikleri, olay yönetimi ve müdahale yöntemleri detaylandırıldı. Sahada uygulanan bölümde öğrenciler; ekipman tanıtımı, ekip içi koordinasyon ve gerçekçi senaryolar eşliğinde müdahale süreçlerini gözlemleme imkânı buldu. Eğitim boyunca uygulamalı gösterimler ve kısa tatbikatlarla teorik bilgiler pekiştirildi.

Öğrenci deneyimi ve hedefler:

Katılımcılar merak ettikleri soruları AFAD ekiplerine yöneltti, personel kendi mesleki deneyimlerini paylaştı. Bu iletişim, öğrencilerin pratik yaklaşımlar hakkında doğrudan bilgi edinmesini sağladı. Organizasyonun temel hedefi, geleceğin itfaiyecileri ve sivil savunma personeli olacak öğrencilere afet bilinci kazandırmak, mesleki deneyim sunmak ve acil durumlara daha donanımlı hazırlanmalarını desteklemektir.

Eğitim, öğrencilerin hem teknik donanımı tanıması hem de ekip çalışmasının önemini kavraması açısından planlı ve uygulanabilir bir çerçevede gerçekleştirildi. Sahada edinilen gözlemler, eğitim programlarının mesleki eğitimle entegrasyonunun önemini vurguladı.

AFAD EKİPLERİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SAAHADAA UYGULAMALI EĞİTİM. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)