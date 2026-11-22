Kayseri buluşması: organizasyon ve katılımcılar:

Kayseri'de Erciyes Otomobil Sporları Kulübü (EROSK), Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü (KOMOSK) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen slalom etkinliği otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinliğe Kayseri, Ankara ve Konya'dan toplam 9 slalom aracı katılırken, gösteri amaçlı olarak sahada 17 drift aracı yer aldı. Organizasyonda yarışmacılar için 2 antrenman çıkışı ve 3 normal çıkış olmak üzere her bir araç için toplam 5 çıkış planlandı; yarış sonuçları dört klasmanda değerlendirilecek şekilde belirlenecek.

pist ve güvenlik uygulamaları:

EROSK Başkanı Hilmi Doğan, drift araçlarının tamamen profesyonel olduğunu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Doğan, 2015'ten bu yana aynı alanda drift ve slalom etkinlikleri düzenlendiklerini vurgulayarak, 'Bunu yapmak isteyen vatandaşlarımızı da trafiktense piste alalım' ifadeleriyle sokakta tehlikeli uygulamaların önüne geçme hedefini dile getirdi. Organizasyon kapsamındaki parkur ve gösteriler izleyicilere güvenli koşullarda görsel bir deneyim sunmayı amaçladı.

organizasyonun amacı ve federasyonun değerlendirmesi:

KOMOSK Başkanı Mustafa Sevgi, slalomun otomobil sporlarında bir başlangıç branşı olduğunu belirtti ve şu an için 9 yarışmacı bulunduğunu açıkladı. Sevgi, slalomun yanı sıra drag, drift ve tırmanma gibi branşların da sürdürüleceğini, Konya'da drag yarışlarının düzenlendiğini ve Kayseri'de ilk kez slalom organizasyonu gerçekleştirildiğini aktardı. Katılımcıların gerekli lisans ve eğitimleri alarak kontrollü pistlerde yarışmalarını önemle rica etti.

TOSFED Komiserler Kurulu Başkanı Emirhan Uzakdaş ise slalomun sivil araçlarla katılımı mümkün kılan, profesyonel liglerin dışında yer alan bir giriş branşı olduğunu söyledi. Uzakdaş, caddeye çıkıp kontrolsüz hareket etmenin önüne geçmeyi hedeflediklerini, etkinliklerin trafiğe kapalı ve standardize edilmiş alanlarda yapıldığını belirterek herkesin pistlere davet etti.

Etkinlik alanında ayrıca spor ve modifiyeli klasik otomobiller sergilendi ve pistteki slalom gösterileri drone ile kaydedilerek izleyicilere farklı açılardan sunuldu. Organizasyon, hem yarışmacılar hem de izleyiciler açısından hem rekabet hem de gösteri unsurlarını bir arada taşıyan bir gün olarak kayıtlara geçti.

Slalom tutkunları Kayseri’de buluştu