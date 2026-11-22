Beyşehir'de kadın atış etkinliği:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Bayavşar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki av tüfeği üretim fabrikasının atış poligonunda kadınlara özel bir atış talimi ve tüfek atış yarışması düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin farklı il ve şehirlerinden gelen kadınları bir araya getirerek hem atıcılık sporuna dikkat çekti hem de katılımcıların farklı alanlardaki yeteneklerini ortaya koydu.

Eğitim ve güvenlik:

Etkinlik öncesinde silah kullanımı, güvenlik önlemleri ve atış teknikleri konusunda kapsamlı eğitim verildi. Organizasyonu üstlenen atış eğitmeni Nur Koçer, kadınların her alanda başarılı olabildiklerini göstermek amacıyla programı hazırladıklarını belirtti ve "Bizim amacımız kadınları direkt silaha yönlendirmek değildir, teşvik ettirmek değildir. Sadece kadınların da bu alanda başarılı olabildiklerini göstermek en büyük hedefimizdir" dedi. Bu vurguyla etkinlik, güvenlik bilincini öne çıkaran bir eğitim çalışması niteliği taşıdı.

Katılımcıların deneyimleri:

Etkinliğe Beyşehir'in yanı sıra öğrenciler, sağlık çalışanları, avukatlar, mühendisler ve emniyet mensupları gibi farklı meslek gruplarından kadınlar katıldı. Bazı katılımcılar için atış yapmak ilk deneyimdi; örneğin Samsun'dan gelen öğrenci Şule Kılıçoğlu, atıcılığa meraklı olduğunu ancak daha önce deneme fırsatı bulamadığını söyledi. Kılıçoğlu, etkinliğin kendisini motive ettiğini belirterek, çok sayıda kadını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ve röportajının sonunda "Kadın cinayetlerine dur diyoruz" mesajını verdi.

Beyşehirli sosyoloji mezunu Ayşe Aydın kısa süre önce özel güvenlik kartı aldığını ve bu süreçte atıcılığa ilgi duyduğunu anlattı. Aydın, atış sırasında heyecanlandığını ve performansının beklediği gibi olmadığını söyledi ancak etkinlikten memnun kaldığını ifade etti. Seydişehir'den katılan 25 yaşındaki anestezi teknikeri Tuğçe Bağcı ise atıcılığa uzun süredir ilgi duyduğunu belirtti.

Yarışma ve ödüller:

Eğitimin ardından kadınlar tüfekle hedeflere atış yaptı ve kıyasıya yarıştı. Bazı katılımcılar deneyimlerini sergilerken, ilk kez atış yapanlar heyecan yaşadı. Yarışmanın sonunda dereceye giren ilk üç katılımcıya plaket takdim edildi; birinci olan yarışmacı ise tüfekle ödüllendirildi. Organizasyon, katılımcıların özgüvenini pekiştirmeyi ve atıcılık sporuna yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı.

Etkinlik, kadınların spor ve beceri alanlarında görünürlüğünü artırmayı hedefleyen çalışmalara örnek teşkil etti. Düzenleyiciler, gelecekte benzer eğitimlerin sürdürülmesiyle hem güvenlik bilincinin yaygınlaşacağını hem de kadınların farklı alanlardaki varlığının güçleneceğini vurguladı.

KATILIMCILAR HEDEFLERİ VURABİLMEK İÇİN BİRBİRİYLE KIYASIYA YARIŞTI.