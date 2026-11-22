İbn Haldun Üniversitesi'nde açılış konuşması

İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde, Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından düzenlenen "İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu"nun açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran konuştu. Açılış programına üniversite rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile çok sayıda akademisyen ve ruh sağlığı uzmanı katıldı. Duran konuşmasında Medaim Yanık'ın hayatına, eserlerine ve dostluğuna ilişkin gözlemlerini paylaştı ve onun yaşamını örnek gösterdi.

yanık'ın eserleri ve tamamlanmamış bir hikâye:

Duran, Medaim Yanık'ın on kitabının olduğuna dikkat çekerek bu külliyatın birbirini bütünleyen bir yapı oluşturduğunu söyledi. İsim vermeden kitapların temalarını özetleyerek eş terapisi, evlilik, çocuk yetiştirme ve son olarak "Ölüm ve Murad" üzerinden iyi yaşam arayışının işlendiğini belirtti. Ancak Duran'a göre bu dizinin tam olarak anlaşılması için siyaset psikolojisi ve SETA dönemine dair yazılanların da derlenmesiyle on birinci bir kitaba ihtiyaç var; mevcut fotoğrafların ve yayınların bir kısmını tamamlamadığı vurgulandı.

Duran, Medaim Hoca'nın eserlerini üretkenlik ve insanlara fayda sağlama amacı taşıyan emek olarak nitelendirdi. Ayrıca, Medaim Hoca'nın çalışma alanlarından biri olan "bölünmüş zihinler" kavramına kendi bakış açısıyla değinerek modern dünyanın kimliksel karmaşıklığı içinde herkesin farklı yönlerini bir arada yaşama çabasına dikkat çekti. Bu perspektifi Duran, Müslüman olmanın ve iyi insan olmanın başlangıcı olarak yorumladı.

erdem, cesaret ve dostluğun önemi:

Duran, Medaim Yanık'ın hayatını tutarlılık, erdem ve anlam arayışı üzerinden değerlendirdi. Kendisinin zorluklar, arzular ve çelişkilerle beraber hayra yönelen bir tavır sergilediğini belirtti ve Bir hayat ancak bu kadar iyi yaşanabilir ifadesiyle hocanın yaşam tarzını özetledi. Duran, 2009'dan bu yana süren dostluk bağını, birbirini anlamak, tamir etmek ve hayır için tavsiyede bulunmak şeklinde tanımladı.

Konuşmanın önemli anlarından biri Medaim Yanık'ın 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında olduğunun anılmasıydı. Duran bu yönünü "aksiyon adamı" olarak tarif ederek hocanın yalnızca fikirleriyle değil gerektiğinde canını ortaya koyacak cesarete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca ağır bir hastalık geçirdiği belirtilen Medaim Hoca için şifa dileklerini iletti.

Sempozyumun ilerleyen oturumlarında Medaim Yanık'la daha uzun dönemli beraberlik ve dostluk anıları paylaşılacak. Duran, burada bulunan akademisyen ve uzmanların Medaim Hoca'nın fikirlerine ve verdiği emeğe dair canlı tanıklık sunduğunu ifade etti ve panellerin bu mirası tartışmaya devam edeceğini kaydetti.

Sonuç olarak Duran'ın konuşması, Medaim Yanık'ı hem entelektüel üretimi hem de erdemli yaşamı bakımından ele alan, eksik kalan yönleri tartışmaya açan ve dostluğun önemini öne çıkaran bir çerçeve sundu. Sempozyum, bu çerçeve üzerinden ilerleyerek Yanık'ın eserlerinin ve kişisel serüveninin farklı boyutlarını masaya yatırmayı hedefliyor.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Medaim Yanık Sempozyumu’na katıldı