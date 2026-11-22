Didim Belediyesi ara tatili boyunca çocuklara üç günlük etkinlik sundu

Didim Belediyesi, ara tatil süresince çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla üç gün süren kapsamlı bir program düzenledi. Etkinlikler DİGEM salonunda gerçekleştirildi; sinema gösterimleri ile bilim, çömlek ve ebru atölyeleri bir araya getirildi.

Sinema gösterimleri:

Program kapsamında çocuklar, üç gün boyunca beyaz perdeyle buluştu. 19 Kasımda Moana, 20 Kasımda Elio ve 21 Kasımda Zootropolis 2 gösterimleri yapıldı. Gösterimler, çocukların arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesine ve ara tatilin tadını sinemada çıkarmasına olanak tanıdı.

Atölyeler ve amaçları:

Etkinlikler 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelikti. Bu süreçte düzenlenen Bilim Atölyesi, Çömlek Atölyesi ve Ebru Atölyesi ile çocukların merak duygularının desteklenmesi, el becerilerinin geliştirilmesi ve kendi üretimlerini ortaya koyma fırsatı sunulması hedeflendi. Üç gün boyunca yapılan uygulamalar sayesinde katılımcılar yeni deneyimler edindi ve farklı alanları keşfetti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay programla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Ara tatil döneminde onların günlük okul temposundan uzaklaşarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenmelerini, yeni şeyler keşfetmelerini ve güzel hatıralar biriktirmelerini istedik. Bu nedenle üç gün boyunca sinema gösterimleri ve farklı alanlarda atölye etkinlikleri düzenledik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ve etkinliklere duydukları ilgi bizleri de çok mutlu etti. Şimdi yeniden başlayacak eğitim öğretim döneminde tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Umarım güzel hatıralarla tamamladıkları bu tatilin ardından okullarına aynı heyecan ve mutlulukla dönerler."

Didim Belediyesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye yönelik benzer etkinliklerle kent yaşamına katkı sunmayı sürdüreceğini bildirdi. Üç günlük program, ailelerden ve katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı.

DİDİM BELEDİYESİ, ARA TATİL SÜRESİNCE ÇOCUKLARIN KEYİFLİ VE VERİMLİ VAKİT GEÇİRMELERİ AMACIYLA ÜÇ GÜN BOYUNCA SİNEMA GÖSTERİMLERİ VE FARKLI ALANLARDA ATÖLYE ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ. DİGEM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA ÇOCUKLAR HEM BEYAZ PERDEYLE BULUŞTU HEM DE BİLİM, ÇÖMLEK VE EBRU ATÖLYELERİNDE YENİ DENEYİMLER KAZANDI.