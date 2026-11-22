Mersin şehir tiyatrosu yeni sezonunu Haldun Taner klasikleriyle açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 26. sanat sezonunun açılışını Haldun Taner'in Türk tiyatrosunun önemli yapıtlarından Keşanlı Ali Destanı ile gerçekleştirdi. Sezonun teması "İnsanla Başlar" olarak belirlendi ve açılış gecesi, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Prömiyer ve sahne dili:

Oyun, müzik, dans, kolektif oyunculuk ve interaktif sahne anlatımını bir araya getiren bir düzenlemeyle sahnelendi. Yönetmenliğini Alpay Aksum'un üstlendiği, genel sanat yönetmenliğini ise Ozan Erdönmez'in yürüttüğü prodüksiyon, eleştirel ve mizahi üslubuyla adalet, güç ve toplumsal eşitsizlik gibi temaları izleyiciye aktardı. Prömiyer sonrası oyun, salon tarafından uzun süre alkışlandı.

Belediye temsilcilerinin mesajı:

Prömiyere katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç konuşmasında, kentte kültür ve sanatın sosyal belediyecilik anlayışında önemli yer tuttuğunu vurguladı. Genç, çocukların kültür ve sanatla büyümesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın kültür sanatla birlikte büyüyüp, düşünebildiği ve hayal kurabildiği bir Mersin diliyoruz" dedi. Ayrıca şehir tiyatrosunun yakın zamanda iki ayrı ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak emek verenlere teşekkür etti ve "Sanatla kalalım, sahnemiz hiç kapanmasın, perdeler hiç kapanmasın" sözleriyle destek mesajı verdi.

Genç'in yanı sıra geceye eşi Süleyman Tufan Genç de katıldı. Açılışın ardından Başkan Vekili, Şehir Tiyatrosu için hazırlanan hatıra defterine not bıraktı.

Kurumsal değerlendirme ve festival iş birliği:

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Ceren Özmen, 26. sanat sezonunu açmanın mutluluğunu dile getirerek güçlü bir sanatçı ve teknik kadro ile zengin bir repertuvar sunmayı sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca projelerin kentin dört bir yanına ulaşmasının önemine değindi.

Prömiyer, Mersin Tiyatro Derneği tarafından düzenlenen 10. Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali'nin başlangıç günüyle aynı güne denk geldi. Festival kapsamında program sonunda Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Salih Yıldırım tarafından, oyunda Keşanlı Ali karakterini canlandıran Anıl Tunç Karaersal'a plaket takdim edildi.

Sezon açılışı, hem tiyatronun sahne diline hem de kentin kültürel gündemine ivme kazandıracak bir başlangıç olarak değerlendirildi. Oyunun aldığı olumlu tepki, önümüzdeki gösterimler için beklentiyi yükseltti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 26. SANAT SEZONUNU HALDUN TANER’İN TÜRK TİYATROSUNUN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN ‘KEŞANLI ALİ DESTANI’ İLE AÇTI. OYUNUN PRÖMİYERİNE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ VE EŞİ SÜLEYMAN TUFAN GENÇ DE KATILDI.