Aydın'da pazar kayıtlarına sıkı takip: küpesiz hayvan kabul edilmiyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenli hayvan ticaretinin sağlanması amacıyla il genelindeki hayvan pazarlarında denetimlere devam ediyor. Denetimler kapsamında bu kez Çine Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Denetimde tespit edilenler:

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde, pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri ayrıntılı şekilde incelendi. Nakil araçlarının uygunluğu da denetlendi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı getirilen, kulak küpesi bulunmayan veya sevk belgesi olmayan hayvanların pazara girişine izin verilmedi.

Kurallara uymadığı tespit edilen sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı ve gerekli kayıtlar tutuldu.

Amaç ve sonraki adımlar:

Müdürlük yetkilileri, gerçekleştirilen denetimlerin amacının bulaşıcı hastalık riskini azaltmak ve hayvan hareketlerini kayıt altına almak olduğunu vurguladı. Üreticilerin ve hayvan yetiştiricilerinin güvenli şartlarda alım satım yapabilmesi için kontrollerin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, hayvan sahiplerini küpe ve sevk belgeleri konusunda dikkatli olmaya davet ederek, piyasa güvenliğinin korunmasının hem kamu sağlığı hem de hayvancılık sektörü için kritik olduğunu hatırlattı.

AYDIN’DA BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE GÜVENLİ HAYVAN TİCARETİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, KÜPESİZ VE BELGESİZ HAYVANLARIN PAZARA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEZKEN, KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI.