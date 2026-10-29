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Cumhuriyet coşkusu kurumlarda kuşakları buluşturdu

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler'e bağlı kuruluşlarda Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı; yöneticiler, büyükler ve çocuklar birlikte coşkuyu ve dayanışmayı paylaştı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet coşkusu kurumlarda kuşakları buluşturdu

Cumhuriyet'in 103. yılında anlamlı buluşma

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi. Etkinliğe AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak katıldı.

Kuşaklararası paylaşım:

Ziyarette kurum sakinleri, kıymetli büyükler ve çocuklar bir araya gelerek anılarını ve tecrübelerini paylaştı. Program boyunca büyüklerin yaşam deneyimleri dikkatle dinlendi, çocuklarla yakından ilgilenildi ve Cumhuriyet Bayramı'nın birleştirici ruhu kurum içinde hep birlikte yaşandı.

Eskişehirspor jesti:

Heyetin ziyaretinde en dikkat çeken an, şehrin önemli değerlerinden biri olan Eskişehirspor'a ait 150 adet kombine biletin kurumdaki büyükler ve çocuklara armağan edilmesi oldu. Bu sürpriz jest, spora gönül veren katılımcılar tarafından büyük bir coşku ve mutlulukla karşılandı.

Gerçekleşen buluşma, kurum içindeki dayanışmayı güçlendirirken Cumhuriyet'in değerlerinin kuşaklar arasında aktarılmasına somut bir katkı sağladı ve bayram coşkusunu ortaklaşa yaşattı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NE BAĞLI KURULUŞLARDA, CUMHURİYET&#039;İN KURULUŞUNUN...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI KURULUŞLARDA, CUMHURİYET'İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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