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Bursa Uludağ’da 12 ülkeden üniversite temsilcileri uluslararası haftada buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi 3. Uluslararası Hafta'da, 12 ülkeden 20 üniversitenin temsilcileriyle dört gün süren iş birliği ve tanıtım programı düzenledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa Uludağ’da 12 ülkeden üniversite temsilcileri uluslararası haftada buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası iş birlikleri güçlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), geleneksel hale gelen 3. Uluslararası Hafta etkinliğinde Avrupa’dan çok sayıda üniversite temsilcisini kampüsünde ağırladı. BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen program, uluslararası akademik ilişkilerin derinleştirilmesi ve yeni proje ortaklıklarının kurulması amacıyla dört gün sürdü.

etkinliğin kapsamı ve amaçları:

Etkinliğe 12 ülkeden gelen temsilciler, 20 farklı üniversiteyi temsilen toplam 30 akademik ve idari personel ile katıldı. Program boyunca katılımcılar, üniversitelerinin akademik yapıları, araştırma kapasiteleri, uluslararasılaşma stratejileri ve öğrenci profilleri hakkında sunumlar yaptı. Amaç; karşılıklı deneyim paylaşımı, mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir akademik iş birliklerinin oluşturulmasıydı.

öğrenci buluşmaları ve tanıtım:

Etkinlik kapsamında BUÜ Mediko Sosyal Merkezi önünde düzenlenen tanıtım gününde İspanya, Portekiz, Almanya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden katılan üniversiteler stant açtı. Öğrenciler, stantlarda yabancı üniversite temsilcileriyle yüz yüze görüşerek Erasmus+ öğrenim ve staj hareketlilikleri, akademik değişim programları ve araştırma fırsatları hakkında doğrudan bilgi edinme imkânı buldu.

Farklı disiplinlerden gelen katılımcılar arasında gerçekleşen görüşmeler, kısa süreli ikili temasların ötesinde proje fikri alışverişine de zemin hazırladı. Etkinlik, öğrenciler için somut hareketlilik fırsatları sunarken, akademik personel için de yeni ortaklıkların başlangıcı oldu.

BUÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, etkinliğin üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağladığını ve Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarıyla ilişkilerin derinleştirilmesine olanak tanıdığını belirtti. Doç. Dr. Yücedoğru, dört gün boyunca konuklara şehri ve üniversiteyi tanıtma fırsatı bulduklarını vurgulayarak bu tür buluşmaların uzun vadeli iş birliklerine kapı araladığını kaydetti.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ ULUSLARARASI HAFTA ETKİNLİĞİNDE...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ ULUSLARARASI HAFTA ETKİNLİĞİNDE AVRUPA’NIN FARKLI ÜLKELERİNDEN ÜNİVERSİTELERİ TEMSİL EDEN AKADEMİK VE İDARİ YÖNETİCİLERİ AĞIRLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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