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Bilecik'te yol kontrolünde bir kişide 7 uyuşturucu hap yakalandı

Bilecik'te jandarma ekiplerinin yol kontrolünde bir kişide 7 uyuşturucu nitelikli hap bulundu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te yol kontrolünde bir kişide 7 uyuşturucu hap yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği yol kontrolünde bir araç durduruldu.

Durum tespiti ve yapılan güvenlik kontrolleri sırasında, araçta bulunan üç şahıstan F.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada 7 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyonun yürütülmesi:

Gerçekleştirilen yol kontrolü, ekiplerin koordineli çalışmasıyla devam etti. Arama ve inceleme süreçleri jandarma birimleri tarafından standart prosedürler uygulanarak yapıldı.

Şüpheliye yönelik işlemler:

Olayla ilgili olarak F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

BİLECİK’TE YOL KONTROLÜNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE YOL KONTROLÜNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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