Dolar 49,8321 +0,06%
Euro 55,5975 +0,04%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,64 -0,29%
EUR/USD 1,1138 -0,17%
Brent Petrol 110,62 -0,91%
--°

Uçuruma yuvarlanan araç Oltu'da iki can aldı

Erzurum Oltu'da hafif ticari araç refüje çarpıp yaklaşık 22 metre uçuruma yuvarlandı; kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 11:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Uçuruma yuvarlanan araç Oltu'da iki can aldı

Oltu'da trafik kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, hafif ticari aracın refüje çarpıp takla atarak yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, diğerleri yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Sürücü B.Ş. yönetimindeki 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, Oltu Çevre Yolu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce refüje çarparak takla attı. Araç, karşı şeridin bariyerlerini aşarak yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı ve Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada araçta bulunan dört kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.Ş. (21), Z.N.A. (17) ve Eylül Ada Bayındır 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Eylül Ada Bayındır da yaşamını yitirdi.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sağanakta kontrolü kaybeden tır şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı
images

Sağanakta kontrolü kaybeden tır şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı
images

Efeli kavşak yakınında kontrolden çıkan vinç arkadaki aracı hurdaya götürdü
images

Bilecik'te yol kontrolünde bir kişide 7 uyuşturucu hap yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sağanakta kontrolü kaybeden tır şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

Sağanakta kontrolü kaybeden tır şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

Gercüş'ün sarp kayalıklarında çizgili sırtlan görüldü

Karasaz’da dağlık alanda mahsur kalan çoban ve yaklaşık 200 küçükbaş kurtarıldı

TREND HABERLER

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat