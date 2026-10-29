Uçuruma yuvarlanan araç Oltu'da iki can aldı

Oltu'da trafik kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, hafif ticari aracın refüje çarpıp takla atarak yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, diğerleri yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Sürücü B.Ş. yönetimindeki 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, Oltu Çevre Yolu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce refüje çarparak takla attı. Araç, karşı şeridin bariyerlerini aşarak yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı ve Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada araçta bulunan dört kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.Ş. (21), Z.N.A. (17) ve Eylül Ada Bayındır 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Eylül Ada Bayındır da yaşamını yitirdi.

OLAY YERİ (ARŞİV)