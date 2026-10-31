Aydın’da son görev: nişanlısının düğününü bekleyen şehit toprağa verildi

Tören ve katılım:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için memleketi Aydın’ın Çine ilçesi Altınova Mahallesi’nde tören düzenlendi. Şehidin naaşı baba ocağına getirildiğinde, binlerce kişi karşıladı; cami avlusu kalabalığa yetmediği için cenaze namazı köy meydanında kılındı.

Helallik alınmasının ardından, ikindi namazını takiben düzenlenen askeri törende Ünlü’nün naaşı tekbirlerle taşınarak Altınova Mezarlığı’na defnedildi. Törene Aydın Valisi Osman Varol, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile ve duygusal anlar:

Cenaze töreninde şehidin annesi ile nişanlısının güçlükle ayakta durduğu görüldü; törende yaşanan duygusal anlar, köy halkı ve törene katılanların ortak söylemleriyle dikkat çekti. Köy meydanındaki tören, toplumsal destek ve saygının yoğun şekilde hissedildiği bir atmosferde gerçekleştirildi.

Gelecek planları ve görev süresi:

28 yaşındaki Ünlü’nün 4 yıldır görev yaptığı, yaklaşık bir yıl önce nişanlandığı ve Hakkari’den tayin istediği belirtildi. Şehidin, aralık ayının ilk haftasında baba ocağına dönmeye hazırlandığı ve gelecek yıl nisan ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Bu planların yarım kalması törene katılanların konuşmalarında hüzünle anıldı.

AKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ HUDUT GEÇİŞİ OLAYINA MÜDAHALE ESNASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞEN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER YUSUF SAİT ÜNLÜ, MEMLEKETİ AYDIN'DA GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.