Kadirli Aydınlar köyünde ev yangını bir kişinin ölümüne yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Süleyman Dadaloğluna ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Dadaloğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma ve işlemler:

Olay yerinde çalışma yapan cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi için gönderildi. Cansız beden, gerekli adli işlem ve tespitlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için teknik inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili olarak delil toplama, görgü tanıklarının dinlenmesi ve uzman keşifleri gibi adımların yürütüleceği kaydedildi.

İtfaiye müdahalesi ve yerel etkiler:

İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının çevre yapı ve alanlara sıçraması önlendi. Ancak bir kişinin yaşamını yitirmesi köyde üzüntüye neden oldu ve yerel makamlar olayın aydınlatılması için çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, yangına ilişkin kesin sebep ve diğer bulguların resmi açıklamayla paylaşılacağını duyurdu.

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