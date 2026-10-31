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Karaçepiş göleti, sportif olta balıkçılığında yeni bir merkez olma yolunda

Karaçepiş Göleti'nde düzenlenen sportif olta balıkçılığı yarışması ödüllerini buldu; Balıkesir, ilk özel avlak sahası projesiyle büyümeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karaçepiş göleti, sportif olta balıkçılığında yeni bir merkez olma yolunda

Karaçepiş Göleti’nde ödüller sahiplerini buldu

Karaçepiş Göleti’nde yapılan Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti. Etkinlik, bölgeye spor ve rekabet ruhunu taşırken katılımcılar arasındaki deneyim paylaşımı ve yeni dostluklar da öne çıktı.

Yarışma, katılım ve atmosfer:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta başta olmak üzere genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, amatör balıkçılar ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 19 takım 25 Ekim'den bu yana Karaçepiş Göleti'nde mücadele etti.

Başkan Akın, organizasyonun sporun birleştirici gücünü gösterdiğini vurgulayarak, 'Sporcularımız hünerlerini sergiledi, tecrübelerini paylaştı, yeni dostluklar kurdu. İşte sporun en güzel tarafı da budur' sözleriyle katılımcılara teşekkür etti. Tören, dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sonlandı.

Gelecek planları ve proje hedefleri:

Organizasyon vesilesiyle Akın, Karaçepiş Göleti'nin kısa zamanda daha geniş çaplı etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkeze dönüşeceğini açıkladı. Bu kapsamda Bu yıl başlayacak çalışmalarla göletin "Sportif Olta Balıkçılığı Özel Avlak Sahası"na dönüştürülmesi planlanıyor.

Akın, projenin tamamlanmasıyla Balıkesir'de Türkiye'nin ilk özel avlak sahasının hayata geçirileceğini ve bunun ilçenin turizmine ile ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin doğayı koruyup sporcuları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Yarışmaya katılan tüm takımların kutlandığı törende, organizasyona emek veren kurum ve kişilere teşekkür edildi. Yetkililer, önümüzdeki yıllarda daha fazla sporcunun ve izleyicinin Karaçepiş Göleti'ni ziyaret etmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

KARAÇEPİŞ GÖLETİ’NDE DÜZENLENEN SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI YARIŞMASI&#039;NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ...

KARAÇEPİŞ GÖLETİ’NDE DÜZENLENEN SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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