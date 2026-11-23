ESOGÜ rektöründen 24 Kasım mesajı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin toplumların yükselişinde taşıdığı merkezi rolü öne çıkardı. Rektör Gümüşsoy, tarihin, büyük medeniyetlerin ve güçlü devletlerin yalnızca kılıçla ya da servetle değil; ilimle, sanatla ve o birikimi nesillere aktaran muallimlerle yükseldiğinin en büyük şahidi olduğunu belirtti.

Mesajında eğitimin evrensel değerine işaret eden Prof. Dr. Gümüşsoy, Konfüçyüs’ten aktardığı şu veciz söze yer verdi: ’Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.’

Tarihsel vurgular:

Rektör, kadim medeniyetimizin insan yetiştiren öğretmenlere ve emeği sanata dönüştüren ustalara verdiği değeri hatırlattı. Bu geleneğin ifadesi olarak ’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışının nesilden nesile aktarılan bir vefa düsturu olduğunu kaydetti. Eğitimin tarihsel kesitlerine değinen Gümüşsoy, 11. yüzyılda Nizamiye Medreseleri ile başlayan bilimsel uyanıştan ve Şeyh Edebali’nin ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdünden alıntılar yaparak muallimlerin toplum için nasıl temel bir taşı oluşturduğunu vurguladı.

Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’e yönelttiği ’Evet, Sultan Mehmet benim; ama o da benim hocamdır. Çiçekler ona layıktır’ sözünü hatırlatan Rektör, ilmin ve öğretmenin en yüce makamların dahi üzerinde tutulduğunu belirtti. Ayrıca Gümüşsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1921’de Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sırasında Maarif Kongresi’ni toplaması ile 1928’de Millet Mektepleri’ni açıp ’Başöğretmen’ unvanını almasının, cehaletle verilen mücadelenin önemine ilişkin tarihsel bir kanıt olduğunu ifade etti.

Öğretmenliğin anlamı ve kapanış:

Prof. Dr. Gümüşsoy, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil; bir insanın ruhuna dokunmak, karanlıkta kalan bir zihne umut ışığı olmak ve yarının dünyasını bugünden ilmek ilmek dokumak olduğunu belirtti. Bu yönüyle mesleği dünyanın en kutsal ve en onurlu mesleğidir sözleriyle özetledi.

Rektör, üniversitelerinde eğitim gören ve geleceğin öğretmenleri olacak öğrencilere de seslenerek, gidecekleri her köyde, her kasabada ve girecekleri her sınıfta mesleklerinin kutsiyetinden alacakları güçle dokundukları her çocuğun hayatında yeni ufuklar açacaklarına inandığını vurguladı.

Mesajını, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit düşen öğretmenler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerini rahmet ve minnetle anarak tamamlayan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, tüm öğretmenlerin, kıymetli akademisyenlerin ve öğrencilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dilekleriyle kutladı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.